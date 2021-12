AMLO denunció que beneficios fiscales para autos eléctricos de EEUU “contraponen al T-MEC”

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó la propuesta del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, sobre aplicar incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos estadunidenses.

Durante su conferencia matutina, el tabasqueño denunció que estos subsidios son contrarios a los estipulados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Es un subsidio que se contrapone al tratado comercial y nosotros no estamos de acuerdo. Se va a afectar a la industria automotriz de México”.

La disposición de la ley “Build Back Better” - aún discutida en el Congreso de EE.UU - plantea créditos desde 7 mil 500 y 12 mil 500 dólares para reducir el costo de los automóviles eléctricos con 50% de los componentes producidos en el país vecino por trabajadores sindicalizados.

El planteamiento busca reducir el costo de dichas unidades, con el objetivo de transformar la industria automotriz estadounidense.

Cabe señalar que la Secretaría de Economía de México, liderada por Tatiana Clouthier, ya había emitido un pronuniciamiento al respecto, señalando la disposición de “discriminatoria” e, incluso, advirtiendo de emitir “todo tipo de represalias” comerciales a EE.UU

El Jefe del Ejecutivo reiteró en esta postura al reconocer la preocupación de la industria automotriz mexicana (que representa 4% del PIB del país) hacia dicha proposición; esto, sin respaldar las amenazas de la dependencia.

“Podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México (...) No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida”.