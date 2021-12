La burla que Vicente Fox lanzó a AMLO por programas sociales de la Secretaría de Bienestar

El expresidente ironizó sobre las decisiones del presidente en cuanto a dicha dependencia (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El expresidente Vicente Fox Quesada ha sido uno de los principales personajes políticos que constantemente hace uso de sus redes sociales para lanzar duras críticas hacía la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), así como también a los miembros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional.

En esta ocasión, a través de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) arremetió en contra de los programas sociales e institutos de la Secretaría de Bienestar. Fox Quesada ironizó sobre las decisiones del Jefe del Ejecutivo en cuanto a dicha dependencia y mencionó que “su próximo paso sería abrir un video centro del Bienestar”.

“Si López Obrador fuera director de Netflix, su próximo paso seria abrir un video centro del Bienestar”, escribió el expresidente.

(Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Cabe mencionar que no es el único que ha criticado la implementación de programas sociales, pues en días pasados, el coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, estalló con ellos ya que, desde su parecer, la población se ha vuelto “egoísta”, pues solo apoya a la administración en turno porque reciben alguna ayuda gubernamental.

Asimismo, indicó no entender cómo algunos se han vuelto indolentes ante la falta de medicamentos o el desempleo, puesto que, dijo, solo se volvió relevante que caiga a tiempo el monto del programa del que se es beneficiario.

“México no debe tomar el rumbo que está tomando: ‘No me importa que mi vecino que tiene un niño con cáncer no tenga medicamentos, mientras a mí el presidente @lopezobrador_ me dé mi beca, pensión o ayuda mensual, yo lo seguiré apoyando’. ¿En qué país nos estamos convirtiendo?”, redactó el pasado miércoles 8 de diciembre.

Julen rementería criticó a quien se ha beneficiado de los programas sociales que se han implementado en la administración de AMLO (Foto: Twitter @Politica_Puebla)

En un segundo mensaje, el político veracruzano dijo que entiende que el apoyo sea de ayuda para algunas poblaciones vulnerables y que eso se refleje en la popularidad del mandatario mexicano; sin embargo, sentenció que una política pública no se puede basar solo en apoyos económicos.

Finalmente, señaló que no se podrá mejorar el rumbo de la nación si solo se sigue fielmente a un político, ya que apoyarlo, mencionó, es darle la espalda a “enfermos sin medicinas, (al) desempleo y víctimas del crimen”.

“Yo entiendo que la gente que hoy recibe esas ayudas del gobierno apoye al presidente, claro que lo entiendo. Lo que no comparto es que ese apoyo sea a costa de todo, de enfermos sin medicinas, desempleo y víctimas del crimen. ¿Qué país vamos a construir así?”, aseveró.

AMLO dijo que propuso que centroamericanos sean beneficiado de los programas sociales en México (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Por otra parte, tras el terrible accidente que dejó a 55 migrantea muertos en Chiapas, López Obrador declaró que su gobierno ha insistido en atender las causas que originan los “lamentables hechos” y mencionó que propuso a que centroamericanos formen parte de los programas sociales que existen en el país.

“No es este lamentable caso, hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia donde son agredidos migrantes y propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de Bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas, (...) el Sembrando Vida, el de las becas para los jóvenes, el de Jóvenes Construyendo el Futuro”, mencionó AMLO en su conferencia matutina del 10 de diciembre.

SEGUIR LEYENDO: