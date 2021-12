INE determinó límites del financiamiento privado para partidos políticos en 2022

en caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas a cargos locales y personas simpatizantes, tendrán que ajustarse a los señalamientos (Foto: INE)

Este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos en 2022.

De acuerdo con el órgano electoral, el acuerdo estableció que, durante el próximo año, cada partido podrá recibir hasta 110 millones 879 mil 204.08 pesos por parte de su militancia; mientras que de los simpatizantes podrán ser 42 millones 963 mil 332.50 pesos. Respecto al límite individual de las personas simpatizantes será de 2 millones 148 mil 166.62 pesos.

“El acuerdo señala que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas”, se lee en el comunicado expedido por el INE.

Se puntualizó que en caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas a cargos locales y personas simpatizantes, tendrán que ajustarse a los señalamientos anteriormente mencionados y deberán considerar los límites de gastos de campaña que correspondan al cargo aplicable y financiamiento público de cada entidad.

Diputados del PT amenazaron a integrantes de INE y TEPJF con reformas para removerlos del cargo (Foto: Diputados)

Asimismo, durante la sesión, los consejeros aprobaron por unanimidad los plazos para la fiscalización de los importes de ingresos y gastos que corresponden a la obtención del apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas de los procesos electorales locales 2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Apenas este 10 de diciembre, diputados del Partido del Trabajo (PT) se dijeron en contra de la multa impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como parte de la sentencia aplicada debido al desvío de recursos públicos financieros a través de figuras que permitían la obtención de recursos económicos a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de Nuevo León.

A la par, los miembros de la bancada pidieron la creación de una nueva reforma electoral que permita suspender a consejeros del INE y magistrados del TEPJF.

Fotografía de archivo que muestra una vista general de la Cámara de Diputados, en Ciudad de México. EFE/José Méndez

Según el grupo parlamentario del PT, esta decisión representa un acto de injusticia cometido con la intención política de dañarlos, ya que mencionan que se acusa al partido sin fundamento, ni pruebas directas que acrediten el presunto desvío de recursos públicos.

En este sentido, la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), y aprobada por el TEPJF, es de 119 millones 870 mil 694 pesos, aduciendo que se tiene la certeza de que se cometió este delito.

El diputado Pedro Vázquez González, representante del PT ante el INE, expresó su rechazo al fallo del TEPJF, ya que el proyecto se sometió a votación sin la mayor discusión o debate.

“Esta sentencia es injusta porque el INE no encontró absolutamente ninguna prueba directa, no encontró ningún elemento que pudiera probar que el PT recibió dinero de un ente prohibido, en este caso dinero de los CENDI, que fue a parar a las cuentas del partido, fueron suposiciones no soportadas en su momento por el PRI”, comentó.

Mientras que la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal sostuvo que esta medida es injusta y constituye una irresponsabilidad por parte de los magistrados de este órgano, ya que no tenían pruebas ni elementos para hacer esta imputación, además de que el PRI ya había retirado su queja.

