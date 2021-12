“Nunca he hablado del supuesto alcoholismo”: Epigmenio Ibarra señaló que las acusaciones contra AMLO de Dóriga y Felipe no tienen justificación

Calderón y Epigmenio Ibarra a través de tuits se confrontaron. (Foto: Archivo/Especial)

El periodista Epigmenio Ibarra, a través de su cuenta de Twitter, arremetió este lunes 6 de noviembre contra Joaquín López-Dóriga y el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por acusar de noticias falsas al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Epigmenio expresó: “Quien habrá sido el “sabiondo” que convenció a López-Dóriga y a Calderón de que lo del tren -en que viajaron AMLO y otros funcionarios al AIFA- era un montaje?”.

De igual manera, Ibarra compartió el tuit en el que Calderón Hinojosa respalda a Dóriga sobre el supuesto montaje del recorrido de López Obrador e integrantes de su gabinete:

“Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”, indicó Felipe Calderón, quien también compartió el tuit del comunicador López-Dóriga en el que indicó, “Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la 4-T. Y todos felices, el vagón ni se mueve”.

El presidente, López Obrador, compartió en sus redes sociales que viajó en el tren que conectará la Ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

Luego de los retuits, causaron revuelo en redes sociales ya que los cibernautas salieron en defensa del presidente AMLO, como el usuario @DamianAlcazar: “Es tanto el odio y el hambre de la oposición, que se alimenta de la mentira. A este paso, hay que desearles buenas noches en la mañana y buenos días por la noche”. Hubo quienes señalaron a López-Doriga por compartir información falsa como el caso de @jgnaredo quien expresó “Una vez más @lopezdoriga difundió una noticia falsa. No importa cuando leas esto”.

El mismo usuario resaltó: “La desesperación de @FelipeCalderon es enorme. Ayer hizo el ridículo, al afirmar que un viaje en tren de AMLO fue “un montaje” y que el tren no existía ni los paisajes ni nada. Muchos lo evidenciaron. Y se lo acabaron. Calderón está muy desesperado. Mucho”. Por su parte el cibernauta @Mike_oviedo también, arremetió contra el expresidente panista: “Si hay algo que no existe, y fue una verdadera simulación, es la refinería de Felipe Calderón”.

(Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En otra serie de tuits, Ibarra, el también productor y fundador de Argos Comunicación comunicó que las dudas que tuvo Calderón sobre el viaje de AMLO en el tren son injustificadas: “Yo nunca he hablado del supuesto alcoholismo de @FelipeCalderon, no me importa su vida privada y creo que las burlas al respecto trivializan sus gravísimos crímenes, pero verlo afirmar que lo del Tren de Santa Lucía es un montaje me hace pensar que esta fuera de sus cabales”.

Usuarios en redes sociales respaldaron a Epigmenio Ibarra quien defendió a AMLO luego de que el expresidente Felipe Calderón y el periodista López-Doriga indicaron que compartió "fake news. (Foto: Twtter/@@JosLope79238391)

¿Por qué surgió el descontento entre Epigmenio y Calderón?

Luego de que el presidente de la República acompañado de integrantes de su gabinete, compartió en su cuenta de Twitter el viaje que realizó en el tren que conectará la ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), López-Dóriga y Calderón aseguraron de que nunca existió la visita y que las imágenes y videos compartidos por parte de AMLO fueron intervenidos por medio de un montaje.

El titular del ejecutivo compartió un video de su viaje al aeropuerto en donde se muestra el vagón del tren en el que va a bordo y resaltó: “Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos”, compartió el presidente en redes sociales.

