“Hipócrita y traidor”: Mario Delgado y Javier Lozano se enfrentaron en Twitter

Javier Lozano arremetió contra Mario Delgado (Foto: Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a arremeter contra el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, por defender a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocida como la Cuarta Transformación.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tildó al ex diputado federal como un “hipócrita y traidor” por pertenecer a una administración de “ineptos y farsantes”.

Además, aseguró que la visita del mandatario mexicano a la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue sólo un montaje, debido a que no tienen nada más que decir sobre lo que han dejado de hacer, desde su perspectiva, en el país.

“Después del montaje del trenecito no tienen nada más que decir. Ineptos y farsantes. Y tú, en particular, vete al carajo por hipócrita y traidor. Por cierto, #Linea12noseolvida”, redactó este lunes 6 de diciembre.

Javier Lozano le recordó a Mario Delgado la tragedia de la Línea 12 (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del abogado se dieron en respuesta al mensaje que emitió Delgado Carrillo en Twitter; de acuerdo a sus palabras, México tenía décadas sin un presidente que representara al pueblo de México ante el mundo, ya que aseguró que los anteriores sólo representaban desprestigio.

Agregó que en el trabajo de la actual administración federal se ha priorizado el trabajo y las propuestas en favor de las clases más necesitadas, lo cual ha ocasionado que el nombre del mandatario mexicano esté en lo alto frente a las naciones.

“Teníamos décadas sin que un presidente representara tan dignamente al pueblo de México frente al mundo. Hoy con el trabajo y propuestas por el bien de quienes más lo necesitan, el presidente @lopezobrador_ sigue poniendo en alto el papel de nuestro país frente a las naciones”

Mario Delgado aseguró que solo AMLO puede representar al gobierno de México (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Esta no es la primera vez que se enfrentan estos personajes, pues la tarde del pasado 26 de octubre se enfrascaron en un enfrentamiento debido a la discusión de la Miscelánea Fiscal 2022, misma que fue propuesta ante la Cámara de Diputado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Todo inició cuando Delgado Carrillo aseguró, a través de su cuenta oficial de Twitter, que sólo los evasores llaman terrorismo a la Miscelánea Fiscal 2022 que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que lo que buscan es no pagar impuestos, con lo cual afectan a las personas más necesitadas, ya que, dijo, se detienen algunos servicios como la salud, educación y la pensión de adultos mayores.

“FRANCAMENTE. Los evasores llaman terrorismo fiscal a la práctica de pagar impuestos. No sorprende, vivían bajo el privilegio del fraude”, se pudo leer en una imagen que compartió el presidente de Regeneración Nacional.

Javier Lozano recomendó al presidente de Morena aprender a escribir (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las declaraciones del ex diputado federal no cayeron bien al ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien inmediatamente tomó sus redes sociales y citó el mensaje con el fin de responder, de la mano de su característico estilo sarcástico y agresivo.

Aunque, realmente, no respondió a los argumentos que planteó el morenista, sino a una falta de ortografía en el posteo, ya que Carrillo olvidó tildar la palabra “más”. Lo anterior motivó al panista a recomendarle “aprender a escribir” y tildarlo de “pendejo”.

El ex diputado federal tildó a Lozano Alarcón como "frustrado" (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Momentos más tarde, el dirigente de Morena respondió a lo dicho por Lozano Alarcón, al cual llamó “frustrado” y le recordó su fugaz paso por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, al término de su mensaje le pidió que se calmara, también, con ironía, le deseó suerte para que próximamente pueda encontrar empleo, ya que en el último empleo público que tuvo, fue destituido a las horas de haberse anunciado su nombramiento.

