Vicente Fox se lanzó contra AMLO y respaldó a Ricardo Anaya: “Deja de hablar y ponte a trabajar”

El exmandatario nuevamente utilizó sus redes sociales para criticar a AMLO y expresar su apoyo al también panista Ricardo Anaya Cortés (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

El panista Vicente Fox Quesada arremetió en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez, las críticas del exmandatario surgieron tras la publicación y difusión de un video en el que el también militante del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, condenó el incremento de la inflación recientemente dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este modo, el panista de 79 años utilizó su cuenta oficial de Twitter para secundar y respaldar los comentarios realizados por Ricardo Anaya durante la mañana de este lunes. «A coro todos. López, “deja de hablar y ponte a trabajar”», escribió Vicente Fox.

Durante el clip compartido por redes sociales, el excandidato a la presidencia de la República expuso el alza en el precio de los distintos productos que componen la canasta básica, entre ellos la tortilla, el jitomate, el frijol y el chile. A estos insumos se sumaron los precios de las gasolinas y de los cilindros de gas doméstico, por lo que Ricardo Anaya señaló que la situación “se está saliendo de control y es muy preocupante”.

El expresidente mexicano respaldó y secundó los comentarios de Ricardo Anaya Cortés (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Asimismo, el político de 42 años señaló que el incremento en los costos de algunos productos está relacionado con la falta de inversión por parte de la administración obradorista . “La mejor manera de luchar contra el alza en los precios es invirtiendo más, para así producir más; para que al haber más oferta, el precio de las cosas baje. Pero cuando más inversión necesitamos, este gobierno ha hecho todo para ahuyentar la inversión”, apuntó Ricardo Anaya.

Por su parte, Vicente Fox Quesada también se ha manifestado en contra del tabasqueño por el aumento en el precio de los insumos de la canasta básica y recientemente arremetió su contra a causa del mitin al que convocó en el Zócalo de la Ciudad de México para enunciar su último informe de gobierno el pasado primero de diciembre.

“Mientras llenan el Zócalo, otros no pueden llenar su canasta básica, esos son los logros de la 4T”, escribió el expresidente. No obstante, sus señalamientos y discrepancias no acabaron ahí, pues luego de haberse publicado en Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), realizado por el Inegi, el político panista se lanzó contra los simpatizantes de AMLO y contra sus conferencias matutinas.

El expresidente de México se pronunció en contra de la política de AMLO y de la caída del PIB (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

“Lo único que no aumentó fue el precio del atole, ese se lo toman con el dedo los chairos en cada mañanera” y “Consecuencias claras de los constante errores del gobierno!! Ahora triple play: Economía en picada. Inflación rampante. Violencia mortal. Susto’ fue aún peor. Economía de México cae 0.4% en tercer trimestre”, escribió el blanquiazul en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, Fox Quesada calificó como “de pacotilla” al gobierno presidido por López Obrador y preguntó lo siguiente a través de redes sociales: “¿A qué le tiras mexicano?”, haciendo referencia a la popular canción mexicana escrita por el cantautor Chava Flores, en la expuso parte de la idiosincrasia mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

A estas críticas ,se sumaron las que Fox Quesada hizo al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, quien apuntó que la restricción o cancelación de vuelos desde países africanos no evitará la propagación de la nueva variante de COVID-19, pues el virus podría arribar de otras naciones que ya la reportaron, tales como Estados Unidos o Brasil.

“Siempre este sonso despreciando la sabiduría mundial en el tema. Por algo somos el 4o lugar mundial en muertes... Pero a este tipejo y su jefe les vale madr*s!!”., redactó el panista.

