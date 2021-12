Tacharon a Gabriel Quadri de transfóbico por polémicos tuits contra la agenda política trans (Twitter @g_quadri)

Gabriel Quadri, político mexicano de oposición, está en la mira de la comunidad LGBT+ por sus recientes declaraciones sobre la diversidad sexual y la identidad de género.

Ahora, el funcionario público se lanzó en contra de la agenda política trans, a la que etiquetó como “el poderoso lobby trans”. Los tuits del ahora diputado panista, fueron los siguientes:

“Aguas con la agenda constitucional y legal del poderoso lobby Trans. Quieren desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Es en contra de las mujeres...”.

“El poderoso lobby Trans pretende reducir a las mujeres a sólo una especie, de entre decenas de caprichosas y extravagantes expresiones de sexualidad...”.

Entre los comentarios del diputado panista, destacó que “quieren desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres” que le valieron las duras críticas de los tuiteros (Foto: Twitter/@g_quadri)

Aunque en conjunto fueron compartidas poco más de 600 veces, y obtuvo más de mil reacciones de “Me Gusta”, la mayoría de los comentarios de usuarios tuiteros descalificaron al funcionario público, al punto de llamarlo “transfóbico”.

Algunos de los comentarios fueron los siguientes:

@JeyFedz: “Tan poderoso “lobby” que la mayoría de las personas trans vivimos en la precariedad. Representamos apenas el 3% de los nacimientos, la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años, somos indocumentades en nuestro propio territorio y carecemos de espacios laborales”.

@TheShirleyMc1: “¿Poderoso? No mames, si no tenemos ni para comer. No sé cuantas CEO trans conozcas en el las empresas que cotizan en bolsa. Te doy un tip...0. Si fuéramos poderosas económicamente, te aseguro que ya nos hubiéramos hecho nuestro paraíso fiscal caribeño”.

@imladybaphomet: “En ninguna parte veo que usted sea experto en biología, sexualidad, psicología, estudios de género.... Será que solo es transfóbico, privilegiado, falto de atención”.

“El ‘poderoso lobby trans’ ese malvado grupo de personas que mueren jóvenes porque les niegan trabajos, se les criminaliza por optar por el trabajo sexual y luego se les niega la atención médica. Si, lxs trans controlan a México”.

Tacharon a Gabriel Quadri de Transfóbico por polémicos tuits

@lamarianariveras: “Un hombre con carrera política cuestionable lanzando una postura transexcluyente para ser cool y hacerse notar. Wow que radical broder”.

@CandanceChavez4: “No se si sabía usted señor pero México es le segundo país más violento para mujeres trans solo después de Brasil, nuestra esperanza de vida es de 35 años.. Debería informarse mas antes de opinar, tome en cuenta que la identidad es un derecho humano básico!!!”.

@SamDelRioFelix: “#CuadriTransfobico que pena que un ex candidato a la República no tenga información sobre derechos humanos, sobre diversidad y tenga conocimiento sobre las problemáticas y riesgos que genera este tipo de mensajes en la vida de las personas trans”.

Luego de las críticas en su contra, Gabriel Quadri evitó seguir hablando del tema, y se concentró en otra clase de información que fue relevante para su partido a lo largo del día.

Tal es el caso de la reunión de Marko Cortés, presidente nacional del PAN con el Consejo de Estrategia Digital, así como sus duras críticas en contra de Victoria Rodríguez Ceja, nominada por Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura del Banco de México (Banxico).

“El gobierno chantajea senadores para que voten a favor de la inepta designada por López para el Banco de México”, escribió.

Luego de las críticas en su contra, Gabriel Quadri evitó seguir hablando del tema (Foto: Twitter/@g_quadri)

Más comentarios de Quadri en contra de la comunidad LGBT+

Pero no es la primera vez que Gabriel Quadri hace comentarios hacia la comunidad LGBT+ por medio de las redes sociales, pues en fechas recientes, escribió un mensaje en contra de la diversidad sexual y cuestionó sobre temas que manejan, pues, a su parecer, no es lo óptimo hablar de ellos.

“¿Por qué, al parecer, las personas de la diversidad sexual no tienen otro interés, tema u opinión más allá de su sexualidad y temas inherentes y conexos?”, escribió en su perfil oficial el ex integrante del partido Nueva Alianza, con el cual buscó llegar a la presidencia en 2012.

Por su parte, personas que se identifican y son parte de la comunidad LGBTTTIQA+ respondieron estos comentarios y señalaron que la sexualidad es un tema prioritario debido a la falta de espacios que han tenido a lo largo de los años.

