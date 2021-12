Salgado Macedonio defendió trayectoria de Rodríguez Ceja: “No tiene experiencia en robar”

El senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, defendió el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) a partir del 1 de enero de 2022.

Durante su designación en el Pleno del Senado de la República, Salgado Macedonio indicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe de confiar en los conocimientos de Rodríguez Ceja, pues es una mujer “honesta, con experiencia y capacidad para ocupar el cargo”.

Durante su participación, el legislador consideró que la ahora integrante de Banxico fue la mejor propuesta para ocupar el cargo, y ante las críticas y cuestionamientos de diferentes políticos del PAN, MC, PRD y PRI sobre su falta de experiencia, Salgado Macedonio aseguró que la experiencia que le falta es la de robar.

“Considero que la mejor propuesta es la maestra Rodríguez, quien tiene basta experiencia en la cuestión de la administración pública y en asuntos que tienen que ver en la economía; hay quienes dicen que no tiene experiencia monetaria, no tiene experiencia pero en robar, en eso no tiene experiencia”