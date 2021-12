“Inepta designada por López”: Gabriel Quadri criticó a Victoria Rodríguez Ceja, próxima gobernadora de Banxico

El diputado del PAN Gabriel Quadri insultó a la candidata a gobernadora de Banxico (Foto: Twitter/@g_quadri)

Ha pasado más de una semana desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retiró la propuesta de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México (Banxico); en su lugar, respaldó a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Desde ese momento, una lluvia de críticas surgió para señalar un aspecto, la supuesta incompetencia y falta de capacidades para cumplir con un cargo tan importante, a pesar de ser maestra en economía por parte del Colegio de México (Colmex) y de tener experiencia en el sector público.

López Obrador señaló que parte de la iniciativa de elegir a Rodríguez Ceja es para promover la integración de las mujeres a puestos de alta jerarquía para incentivar la agenda de equidad de género en la república. Por ello, reconoció el esfuerzo y capacidades de la funcionaria.

“Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar”, mencionó.

Victoria Rodríguez Ceja ha sido duramente criticada por su presunta incapacidad por asumir la titularidad de Banxico(FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

Sin importar todos los buenos comentarios por parte de los integrantes de la Cuarta Transformación (4T), la oposición continúa reacia a su casi inevitable nombramiento, así que su batalla desde redes, basada en ataques y señalamientos, prosigue sin falta.

El diputado federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, no podía faltar con sus tuits en contra de la funcionaria pública, así que decidió llamarla “inepta”, luego de que rindiera protesta como integrante de la Junta de Gobierno (JG) del Banxico la tarde de este jueves.

“El gobierno chantajea senadores para que voten a favor de la inepta designada por López para el Banco de México”, escribió el ex candidato presidencial en 2012 desde su cuenta oficial de Twitter.

Cibernautas también emitieron su opinión respecto a este mensaje. Algunos de ellos mencionaron que Rodríguez Ceja ha violado el procedimiento para ser propuesta al Banxico, además de que no cumple con los requisitos estipulados en el Artículo 39 de la Ley del Banco de México (LBM), el cual exige experiencia financiera, por lo que pidieron reconsiderarla para el puesto.

No obstante, otras personas cuestionaron el tuit de Quadri debido al insulto injustificado que lanzó. Además, le pidieron que otorgara evidencia sobre el supuesto chantaje hacia los senadores que mencionó.

(Foto: Twitter)

Más ataques desde el PAN

El de Gabriel Quadri no ha sido el único ataque que ha recibido Rodríguez Ceja por parte del PAN. La senadora Xóchitl Gálvez, el pasado martes 30 de noviembre, a las afueras de la Cámara Alta, criticó por no tener las capacidades suficientes para el cargo.

Además, aseguró que los señalamientos por parte de la oposición no deberían ser calificados como violencia política en razón de género, pues no están enfocados en su género, sino en la experiencia que tiene para afrontar un reto así.

Por su parte, este 2 de diciembre, Gustavo Madero, abanderado del Acción Nacional y miembro del Grupo Parlamentario Plural (GPP), detalló que no se puede ser tan ingenuo en la integración de Rodríguez a la Junta de Gobierno, pues, dijo, no es más que un paso para gobernar el banco central, por lo que amagó con acudir a otras instancias para impedirlo.

Durante su participación en la tribuna de la Cámara de Senadores, el legislador panista recalcó que la maestra Rodríguez no cumple con el perfil mínimo requerido para poder ser la gobernadora de Banxico.

SEGUIR LEYENDO