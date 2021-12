“El presidente no es de izquierda”: Riva Palacio arremetió contra AMLO y sus decisiones en la 4T

“El presidente no es de izquierda”: Riva Palacio arremetió contra AMLO y sus decisiones de derecha FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Luego de su tercer Informe de Gobierno, como parte de los festejos tras haber cumplido un año más de tomar protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sido víctima de numerosas críticas.

Tal es el caso del columnista Raymundo Riva Palacio, quien aseguró en su más reciente columna para Ejecentral que pese a identificarse como un hombre y político de izquierda, la realidad es “un poco más compleja”.

Durante su discurso desde el Zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ser un hombre de izquierda es apegarse a sus ideales y principios, así como de pronunciarse siempre por los más pobres y la justicia.

“Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios”.

Sin embargo, el periodista aseveró que en las palabras, AMLO tiene toda la pinta de ser un hombre de izquierdas, mientras que en los hechos y decisiones, es un político tradicional y conservador.

Entre las políticas de derecha que supuestamente ha implementado el presidente, destaca la estabilidad macroeconómica, pero un crecimiento negativo, lo que consideró como “una policía fiscal de derecha que fracasó”.

Además, señaló fallos en los dichos del presidente que rezan “por el bien de todos, primero los pobres”, porque los números dicen los mexicanos en situación pobreza es del 55.7 millones.

Además, indicó otras decisiones de derecha como el poco presupuesto a la educación pública, el control de la migración con militares y miembros de la Guardia Nacional agresivos, e incluso su presunta oposición a la interrupción legal del embarazo, incluso sus dichos en contra del feminismo, a quienes llamó invento neoliberal, etcétera.

Ante todo lo anterior, Riva Palacio aseguró que Andrés Manuel López Obrador definitivamente no es un hombre con sangre de izquierda y “está muy lejos de serlo”.

Amlo Fest 2021

El día primero de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la ciudadanía en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar sus primeros tres años al frente del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), este miércoles acudieron 250,000 personas al Zócalo capitalino y vialidades aledañas (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre y 16 de Septiembre), para escuchar el mensaje del presidente López Obrador, a tres años de su administración.

Y es que según los reportes, a las 16 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la asistencia de 70,000 personas; para las 17:13 se contaba con la presencia de 150,000; y a las 18: 15 el aforo llegó a 200,000 personas.

Ante la asistencia de miles de simpatizantes y militantes de Morena, el mandatario federal celebró que pudo volver a reunirse con el pueblo en el Zócalo “democrático” de la capital de la República, “como en los mejores tiempos” y agradeció a quienes se dieron cita para conmemorar esta fecha “por su propio pie, por convicción”.

