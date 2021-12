“No funciona”: Felipe Calderón denunció fallas para descargar certificado de vacunación contra el COVID-19

EFE/Francisco Guasco/Archivo

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa acusó que no ha podido descargar su certificado de vacunación contra COVID-19 en la plataforma de la Secretaría de Salud.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa expresó que para él es indispensable disponer a la mano dicho documento para realizar viajes y compromisos de trabajo. Esto luego de responder al periodista Pascal Beltrán del Río, quien el cinco de noviembre preguntó a los usuarios de Twitter “¿Quién ha intentado descargar su certificado de vacunación anti covid y no lo ha conseguido?”.

Calderón respondió a este tuit con lo siguiente: “Yo también, @beltrandelrio, he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envíe los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona ese sistema”, expresó el expresidente de México.

Foto: captura de pantalla Twitter @FelipeCalderon

En la medida en que está avanzando la inmunización contra el COVID-19 (en el país van 65 millones 038 mil 728 personas vacunadas con esquema completo y 11 millones 806 mil 527 personas con esquemas iniciados, lo que suma un total de 76 millones 845 mil 255 personas vacunadas reportadas al 30 de noviembre) se hace cada vez más indispensable contar con el Certificado de Vacunación; pues se trata de un documento que puede ser solicitado para efectuar un viaje al extranjero, realizar un trámite gubernamental, además que cada vez es más constante el caso de que sea solicitado para participar en alguna actividad recreativa, como asistir a un concierto, tal y como ocurre en varias naciones.

Por lo anterior, si ya se fue vacunado, es necesario que se tenga ese documento a la mano y en orden para el momento en que pueda requerirse. Sin embargo, la realidad es que existen varias personas que ya recibieron las dosis correspondientes, y que por diversas razones ajenas a ellas, tales como lo denunciaron Felipe Calderón y previamente Pascal Beltrán del Río, no han podido descargar su Certificado de Vacunación.

Foto: EFE / André Coelho/Archivo

El proceso para obtener el certificado de vacunación es el siguiente: En primer lugar se debe ingresar a https://cvcovid.salud.gob.mx/ y seleccionar “Sí”, si se registró previamente en la plataforma de Mi Vacuna. Posteriormente se debe introducir el CURP y palomear “No soy un robot” para después dar clic en “Buscar”. La plataforma enviará al correo electrónico con el que se registró el ciudadano, en “Mi Vacuna”, la liga de descarga del certificado de vacunación.

Por ejemplo, algunos inconvenientes frecuentes son, que en el documento no aparece la aplicación de la segunda dosis (incluso varias semanas después de que esta haya sido aplicada), o que no se muestra el nombre completo de la persona.

Algunas veces la página https://cvcovid.salud.gob.mx/ no funciona, por lo cual pide “esperar unos minutos y volver a intentar”, si esta situación prevalece también se da la alternativa de solicitar el certificado a través de WhatsApp. En el chatbot de esta aplicación, y tras seguir las instrucciones como ingresar la CURP, se puede obtener el enlace para descargar el certificado de vacunación. Cabe mencionar que si el certificado tiene algún error, como podría ser el caso del expanista, la página solicita: la CURP del vacunado, correo electrónico, teléfono, adjuntar copia del comprobante de vacunación y señalar el dato incorrecto, para poder realizar la corrección pertinente y posteriormente emitir el comprobante corregido.

