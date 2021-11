Eclipse solar: cuándo podrá verse desde México

Durante un eclipse de Sol, la Luna tapa a la estrella. A medida que el satélite se mueve, su sombra se proyecta sobre la Tierra, oscureciendo algunos países (Foto: AP/Natacha Pisarenko)

Esta semana, ocurrirá el evento astronómico más destacado del mes.

El sábado 4 de diciembre tendrá lugar un eclipse solar total. Ese día, la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, y al hacerlo, cubrirá por completo al Astro Rey. Como las tres esferas estarán alineadas en el espacio, la sombra del satélite se proyectará sobre nuestro planeta y oscurecerá algunos países, en los que se hará de noche durante un minuto y 54 segundos.

Lamentablemente, México no será una de esas naciones afortunadas y de nuevo, se perderá el espectáculo.

Según indica el Instituto de Astronomía de la UNAM, el fenómeno podrá verse el próximo sábado en las Islas Maldivas, el sur de África, la Antártida y el sureste de Australia, mientras que desde la NASA indicaron que los mejores sitios para contemplarlo serán el Puerto Argentino, en las Malvinas y la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Después, no habrá un eclipse total de Sol hasta 2024, pero no todo son malas noticias.

En entrevista con Infobae México, el doctor del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), contó que en la República se formó desde hace más de ocho meses un Comité Nacional para preparar los dos grandes eventos que vendrán en 2023 y 2024.

En esos años, podrán observarse desde la República dos eclipses de Sol. Ocurrirán muy seguidos y serán una oportunidad única en la vida. El primero tendrá lugar el 14 de octubre de 2023 y será anular. Esto significa que la Luna no tapará a la estrella por completo. Por eso, veremos en el cielo una circunferencia dorada, o una especie de “anillo de fuego” que se forma por la parte del Sol que el disco lunar no llega a tapar.

El fenómeno durará cinco minutos 17 segundos y podrá verse cerca del mediodía, desde algunos puntos de la Península de Yucatán. También desde Colombia, Brasil, Estados Unidos y Centro América.

“Va a pasar por un pedazo de Yucatán, un pedazo de Campeche y otro de Quintana Roo. Y va a pasar por zonas espectaculares, por sitios arqueológicos, por ejemplo por la reserva de Kalajmul. Creo que mucha gente va a estar interesada en darse una vuelta por allá. Y va a servir para prepararnos para muchas cosas, en particular, para el 8 de abril del 2024”, explicó Raúl Mújica.

(Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Aún queda tiempo, pero todos debemos apuntar esa fecha en nuestras agendas: 8 de abril de 2024. Ese es el día en que por fin, después de tres años tendrá lugar un eclipse total de Sol. Y los mexicanos serán espectadores privilegiados.

“Va a pasar por el norte de México. Va a pasar por sitios como Sinaloa, Durango, Coahuila... por ahí. Va a pasar por ciudades más pobladas, imagínate: Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras. Va a ser muy visto. Pero además, las condiciones en estos sitios, en esa época, son muy buenas. En el norte de México la probabilidad de que esté despejado va a ser muy muy alta. Entonces, en esa franja va a haber un eclipse total”, apuntó el astrónomo.

En esos estados se hará de noche en pleno día, durante cuatro minutos 28 segundos. Para garantizar las condiciones máximas de seguridad, el Comité Nacional ya comenzó a trabajar. Sus expertos animan a todo el mundo a preparar el viaje al norte para seguir el eclipse, siempre cumpliendo con las medidas necesarias, -como el uso de las lentes protectoras-.

“Va a ser un eclipse total grande, grandotote. Va a ser muy espectacular, yo se los recomiendo. Estos son eventos de una vez en la vida, dicen. Este para mí sería el segundo, porque me tocó el del 91 todavía. Y por supuesto, mucha gente se va a desplazar no solo desde México sino desde todo el mundo. Entonces, es un evento que los que puedan no se lo deben perder. Cambia completamente nuestra percepción de la naturaleza”, indicó Raúl Mújica.

Imagen del anillo de fuego que se forma durante un eclipse anular. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Además, aunque el eclipse solar del 4 de diciembre de 2021 no será visible, este mes tendremos otros fenómenos espectaculares. Aquí te dejamos el listado completo:

- 1 de diciembre: Neptuno finaliza su movimiento retrógrado. Retomará su desplazamiento habitual hacia el este.

- 2 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Fenícidas. Podrán verse entre cero y 100 meteoros por hora.

- 3 de diciembre: conjunción de la Luna y Marte. El satélite terrestre estará al norte de Marte, en dirección a la constelación de Libra.

- 4 de diciembre: eclipse total de Sol. No se podrá ver desde México.

- 4 de diciembre: la Luna en perigeo, es decir, en su distancia mínima con la Tierra.

- 7 de diciembre: conjunción de la Luna y Venus. El mejor momento para observarla será al atardecer del día seis. Aparecerán cerca de la constelación de Sagitario, hacia el oeste de la bóveda celeste.

- 7 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Púppidas. Se podrán ver como mínimo 10 meteoros por hora.

- 8 de diciembre: conjunción de la Luna y Saturno. El satélite aparecerá al sur del gigante gaseoso, hacia la constelación de Capricornio.

- 9 de diciembre: conjunción de la Luna y Júpiter. La Luna estará al sur de Júpiter, también en dirección de la constelación de Capricornio.

- 10 de diciembre: asteroide 44 Nysa en oposición.

- 11 de diciembre: la Luna en cuarto creciente.

- 12 de diciembre: mejor día para observar al cometa Leonard, antes de que desaparezca para siempre

- 12 de diciembre: la Nebulosa de Orión estará bien ubicada para la observación, hacia la constelación de Orión. Podrá contemplarse durante la mayor parte de la noche, hacia el este de la esfera celeste.

- 13 de diciembre: conjunción de Venus y Plutón.

- 14 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Gemínidas. Podrán verse hasta 120 meteoros por hora.

- 18 de diciembre: Luna en apogeo, distancia máxima con la Tierra.

- 19 de diciembre: Luna llena.

- 21 de diciembre: Solsticio de invierno.

- 22 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Úrsidas. Se podrán contemplar hasta 10 meteoros por hora.

- 27 de diciembre: Luna en Cuarto menguante.

- 29 de diciembre: el cúmulo abierto NGC 2244 y la Nebulosa de la Rosetta estarán bien ubicados para la observación durante la mayor parte de la noche.

- 31 de diciembre: máximo acercamiento de la Luna y Marte.

