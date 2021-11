CDMX: mayoría de mercados están en riesgo ante problemas en instalaciones eléctricas y de gas

(Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

En los últimos meses, se han registrado algunos incendios en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. El último se reportó ayer en un taller mecánico de Venustiano Carranza, donde por fortuna no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas. Durante este mes, también se reportó un siniestro en uno de los mercados más tradicionales de la capital mexicana: el Mercado de Sonora.

En ese sentido, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, alertó sobre problemas con las instalaciones eléctricas y de gas, en los 329 mercados de la CDMX.

Durante su comparecencia ante comisiones del Congreso capitalino, la funcionaria indicó que los incendios en mercados tienen que ver con las carencias en sus protocolos y equipamientos. Además, precisó que 164 mercados están diagnosticados como de riesgo alto y 165 de riesgo medio.

Asimismo, señaló que luego del incendio en el Mercado de Sonora, la SGIRPC descubrió que no existían señalamientos de rutas de evacuación, no había detectores de humo, ni extintores, entre otras medidas de seguridad.

“El mercado de Sonora, cuando hicimos la revisión posteriormente, el inmueble no tenía, evidentemente, ventilación natural, los locales de comida no contaban con detectores de humo, no contaban con gabinetes con equipo de protección personal o herramientas de combate contra incendios, no contaban con hidratantes, no contaban con tomas siamesas, no contaban con aspersores, ni con equipo de incendio suficiente, ni equipo de primeros auxilios, ni contaban con programa de protección civil, no contaban con protocolo de actuación, no contaban con un dictamen estructural, ni contaban con áreas para el almacenamiento de sustancias peligrosas”, señaló Urzúa.

La funcionaria recordó que también se han incendiado mercados como el de San Cosme, Merced, Hidalgo y Flores en Xochimilco, por lo que su dependencia ya realizó diagnósticos de cada mercado y los notificó a las diferentes alcaldías para que comiencen a realizar acciones para evitar cualquier siniestro.

Ante ello, informó que todos los diagnósticos de los mercados ya fueron enviados a los alcaldes de las 16 demarcaciones de la CDMX, a fin de que comiencen con las acciones de intervención en los mismos.

