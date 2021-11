EFE/Sáshenka Gutiérrez

La impunidad, la corrupción y la nula voluntad de las autoridades han provocado que el país padezca una fuerte crisis humanitaria, opinaron familiares de desaparecidos en la charla Acciones urgentes contra la desaparición de personas en México, llevada a cabo en el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

“¿Qué están dispuestos a hacer para que esto pare? Para que esto no siga, para que a ustedes un día no les haga falta un familiar en sus casas”, cuestionó Araceli Rodríguez, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 2009.

“Alguien tenía que salir a enfrentar a los dos monstruos: a la delincuencia organizada y a la delincuencia autorizada”, dijo al reconocer que los más de 70 colectivos de familiares en México y Centroamérica que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos se han convertido en “los ojos incómodos de las autoridades que tienen en su haber la omisión, la indiferencia, la impunidad, la corrupción y el ‘no pasa nada”.

“Esto que estamos haciendo no debería ser. No deberíamos estar aquí pidiendo que sean empáticos, que sean sensibles”, declaró.

Afirmaron que la crisis de desaparición de personas es producida, a su vez, por una crisis del Estado mexicano en seguridad e impartición de justicia (Foto: @DifundeCUCSH)

Darwin Franco, periodista independiente en el medio ZonaDocs e investigador de la Universidad de Guadalajara, dijo que “tenemos que abrazar el dolor ajeno como propio, tenemos que comenzar a sentir que esto también no está afectando, porque, aunque lo queramos obviar nos afecta, no podemos seguir andando en un país donde 95,000 personas no están”.

Mina Ruiz Campeán, madre de Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido hace 10 años, dijo que “los que tienen las atribuciones no tienen la voluntad y los que tenemos voluntad y la necesidad de encontrar a nuestros hijos no tenemos las atribuciones”.

Para ella, la única esperanza que parecen tener las madres buscadoras es la incidencia internacional, ante la evidente falta de voluntad política. Dentro de las instituciones, aseguró, hace falta personal capacitado en asuntos técnicos y operativos, pero también sensibilizados para atender a las familias de manera digna, así como las aptitudes, habilidades y la especialización que requiere la magnitud del problema que atienden y al que se enfrentan.

María Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ), aseguró que México, concretamente Jalisco, es una fosa, pues el estado vive una grave crisis forense y el gobierno no es capaz de reconocerlo.

María Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Foto: @DifundeCUCSH)

“Estamos aquí para alzar la voz, para que se ratifique que tenemos una seria crisis forense, y por más que el gobierno diga que no la hay, sí la hay. Que necesitamos ayuda internacional, la necesitamos. Que necesitamos ayuda de toda la sociedad, la necesitamos. Necesitamos que la sociedad empatice con nuestra causa, y nosotras como madres tengan la certeza de que siempre se los vamos a agradecer”.

Según el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y fosas clandestinas en México, al sumar más de 12.000 casos entre el 15 de marzo de 1964 y el 8 de abril del 2021, de las cuales más de 3.000 son contabilizadas desde diciembre de 2018.

En 2020 fueron recuperados alrededor de 430 restos de personas enterradas en fosas clandestinas en Jalisco, una de las regiones con más cuerpos hallados.

