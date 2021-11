Mauricio Toledo gana tiempo extra: aplazan su audiencia de juicio de extradición

El ex legislador Mauricio Toledo Gutiérrez es investigado por la compra de propiedades con recursos injustificados. (Foto: Twitter@mauriciotoledog)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la audiencia de juicio de extradición que es llevada a cabo en Chile en contra del ex diputado federal del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo fue aplazada para el próximo 16 de diciembre.

El ex diputado es solicitado por un juez de control de la Ciudad de México por la probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La Subprocuraduría de Procesos comunicó que se acordó la admisión de testimoniales en la audiencia que se realizará en el Consulado de Chile en México; las pruebas documentales establecieron que son legales.

En el comunicado de la FGJCDMX indican que “La Fiscalía reitera que toda y todo servidor o ex servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones, y quien se aparte de estos principios, se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden”.

Mauricio Toledo fue diputado federal. (Foto: mauriciotoledog)

Las autoridades de Chile señalaron que el límite para presentar todas la pruebas a su favor será el día 1° de diciembre. La Corte no aceptó que se llevará a cabo la exclusión de 163 documentos que pidió la defensa, los cuales son parte de las pruebas que presentó Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tampoco le limitaron el número de testigos ante la audiencia.

El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara a través de una video conferencia expresó que el Poder Judicial de Chile les solicitó que le hicieran llegar todos los datos de identidad del perito:

Es necesario destacar que la Fiscalía de Mandamientos Judiciales y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se encuentran en coordinación permanente con la dirección de extradiciones de la FGR, con la finalidad de preparar todo lo relativo a la intervención de esta Fiscalía en la audiencia de extradición

Asimismo hizo énfasis en que el combate a la impunidad y a la corrupción es un aspecto prioritario en la Fiscalía que determina que todos los servidores públicos y ex funcionarios están obligados a actuar con honradez y honorabilidad para realizar sus funciones “y quien se aparte de estos principios se enfrentará a la responsabilidad legales que le corresponden”.

Mauricio Toledo fue jefe delegacional de 2012-2015. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El 25 de enero de 2021, la fiscal Ernestina Godoy indicó que iniciaría la investigación del ex legislador Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito. En una conferencia de prensa, la titular de la FGR de la CDMX expresó que desde el año 2016, le fueron encontradas algunas propiedades que no coincidían con lo que ganaba el funcionario público y que hasta ahora no ha podido demostrar de dónde obtuvo los recursos para poseerlas.

En agosto del año actual, la Cámara de diputados aceptó el dictamen pasa el desafuero del mandatario del Partido del Trabajo con 381 votos a favor debido a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que señaló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El proceso legal que enfrente en la actualidad por el presunto enriquecimiento ilícito es debido al tiempo que legisló como jefe delegacional de la alcaldía Coyoacán en el periodo de 2012 a 2015 ya que determinaron que hubo un incremento en su patrimonio que no tenía explicación porque no correspondía con el salario que percibía. Le investigan la compra de tres propiedades con valor de 34 millones 560 mil 148 pesos y de ingresos injustificables que superaban los 11.4 millones de pesos.

