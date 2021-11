Lourdes Mendoza acusó a Simón Levy de amenazas y extorsión

Fotos: Instagram @mendozlu // Facebook/Simón Levy

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Lourdes Mendoza denunció las presuntas amenazas y extorsión por parte de Simón Levy a través de su abogado Jesús Samuel Neri Gutiérrez, quien le hizo llegar a la periodista un correo electrónico alentándola a “poner un alto a la campaña de desprestigio” en contra del empresario.

“Seguiré ejerciendo mi oficio de periodista, la extorsión no me ha detenido nunca; sin embargo, hago público este mail porque constituye una amenaza que debe ser del conocimiento público, pues pública es también la peligrosidad del remitente”, escribió Lourdes en sus redes sociales.

El mensaje de la periodista fue acompañado por la captura de pantalla del correo electrónico que el abogado de Levy escribió, en el cual se refiere a su cliente como “el prestigioso y afamado Doctor Simón Levy Dabbah”, y en el cual afirma que ella es parte de un movimiento que busca perjudicar la imagen del empresario, por lo que el daño causado se cuantifica en millones de pesos.

Neri Gutiérrez manifestó sus deseos por llegar a una “amigable composición” mediante una plática en el Club Mundet de la Ciudad de México, lugar al cual invitó a la periodista y afirmó que, si desea ser acompañada de un abogado, le deberá avisar con antelación.

La periodista expuso el correo íntegro que recibió por parte del abogado de Levy (Imagen Twitter:lumendoz)

Diversos usuarios de las redes sociales manifestaron su apoyo a la periodista al comparar las presuntas amenazas con el acto de violencia que protagonizó el empresario a inicios de esta semana en contra de una mujer, caso que sucitó un amplio debate y ataques en contra del empresario, quien terminó disculpándose por lo ocurrido.

El 22 de noviembre se difundió mediante redes sociales un video en el cual se le podía ver golpeando y pateando la puerta de su vecina Emma Yolanda Santos, a quien presuntamente amenazó de muerte, pues distintos usuarios de redes sociales afirmaron que le gritó: “Te voy a matar, p*nche anciana loca” a la mujer de la tercera edad.

Simón Levy trató de refutar los hechos en diversas ocasiones con presuntas evidencias expuestas mediante su cuenta de Twitter, pero finalmente el jueves 24 pidió perdón por sus actos mediante un comunicado:

“En lo que respecta a lo sucedido con la Señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual”, dijo el empresario.

Los roces entre Lourdes Mendoza y Simón Levy surgieron en octubre pasado, cuando la periodista difundió por redes sociales fotografías del ex director de Pemex Emilio Lozoya cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

Simón Levy ofreció disculpas a la víctima de sus actos de agresión (Fotos: Cuartoscuro y Captura de pantalla / Twitter @deniseramosm)

Después de la denuncia presentada por la periodista ante el juez que lleva la demanda civil que ha interpuesto en contra de Lozoya por difamación, Levy afirmó que Lourdes había dado declaraciones falsas, pues reveló que había sido contactado por la persona que realmente había tomado las fotografías, lo cual ponía en evidencia que ella no había tomado las imágenes que afirmaba eran de su autoría.

Posteriormente, Lourdes explicó en su columna lo ocurrido, pues narró que las fotografías llegaron a ella por medio de una tercera persona y acudió en persona para verificar la presencia de Lozoya en el Hunan.

Tras la posterior detención del ex director de Pemex, Levy mandó el siguiente mensaje: “Aunque tengo muchas diferencias con Lourdes Mendoza y más allá de su calidad moral y profesional, en lo personal pienso que sus esfuerzos sí influyeron mediáticamente para no normalizar la situación legal de Lozoya. Decir la verdad no cuesta”, escribió el empresario.

SEGUIR LEYENDO: