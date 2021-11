Detuvieron a cuatro policías por la muerte de una migrante haitiana en Chiapas

La víctima yacía a un costado del camino de terracería. De acuerdo con los reportes, el cuerpo tenía marcas visibles de estrangulamiento (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 25 de noviembre, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvieron a cuatro agentes de la Policía Municipal de Suchiate: son acusados del homicidio de una mujer migrante de nacionalidad haitiana, perpetrado el pasado 25 de octubre.

A través de la Fiscalía de Inmigrantes se ejecutó la orden de aprehensión en contra de los cuatro policías por los delitos de homicidio por omisión impropia o comisión por omisión y por ejercicio ilegal del servicio público en contra de una persona del sexo femenino y originaria de Haití.

Los mandatos fueron girados por el Juez de Control Región Dos, en Tapachula, y cumplimentados por elementos de la Policía Especializada.

Los presuntos culpables fueron identificados como Beni Alexander “N”; Carlos Enrique “N”; José Armando “N”; Yarí Jazmín “N”, y otros señalados como coautores del crimen.

Testigos declararon que fue detenida por los policías municipales en la vía pública, y que posteriormente se desconoció su paradero hasta que fue encontrada asesinada (Foto: Fiscalía de Chiapas)

De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio habría ocurrido el 25 de octubre a la entrada del rancho El Checo, localizado en el ejido Nueva Libertad, en el municipio de Tapachula. La captura de los inculpados se llevó a cabo en el mismo ayuntamiento.

Ese mismo día, autoridades estatales revelaron sobre la muerte de la mujer migrante haitiana, quien fue hallada sobre la carretera Jaritas–Suchiate. Alrededor de las 09:45 horas de la mañana se notificó el descubrimiento del cadáver en el área.

La víctima yacía a un costado del camino de terracería. De acuerdo con los reportes, el cuerpo tenía marcas visibles de estrangulamiento.

Testigos de los hechos, y quienes vieron a la mujer por última vez con vida, declararon que fue detenida por los policías municipales en la vía pública, y que posteriormente se desconoció su paradero hasta que fue encontrada asesinada.

El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado (Comar), Andrés Ramírez Silva, informó que el Gobierno de México se encuentra preparando un decreto en beneficio del migrantes haitianos (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Por otro lado, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado (Comar), Andrés Ramírez Silva, informó que el Gobierno de México se encuentra preparando un decreto en beneficio del migrantes haitianos que atraviesan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con Ramírez Silva, aunque aún no hay un fecha fija para que este vea la luz, señaló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, confirmó que se está preparando.

“Los haitianos no vienen al país por una razón de persecución ni por violencia generalizada, sino por razones económicas, lo que los deja fuera de la definición de refugio, no obstante, acuden con la Comar porque no ven otra opción”, comentó el titular de la Comar el pasado 22 de noviembre.

Aunado a ello, Ramírez Silva propuso que “les den, por ejemplo, la tarjeta de visitante por razones humanitarias” expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM), con el fin de no regresarlos a su país, pues, según declaró, sería inhumano por las condiciones que presenta el país caribeño.

Ramírez Silva señaló que aún no se encuentra fija una fecha clara para emitir el decreto (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco)

“Si no son refugiados y no los puedes mandar a Haití, entonces, hay que buscar alternativas”, agregó en el marco de una visita a Tijuana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

Sin embargo, el mismo titular de la Comar admitió que dicha dependencia se encuentra cerca del colapso por la inmensa cantidad de solicitudes que ha realizado la diáspora de haitianos que ha llegado en los últimos meses a México.

“Estamos casi colapsados en la Comar por estos números tremendos de llegadas extraordinarias de haitianos, pero nuestra posición es: nosotros los estamos registrando a todos”, dijo durante su participación en el Congreso Internacional sobre Migración de la Universidad Anáhuac.

SEGUIR LEYENDO: