COVID-19: Coahuila regresó a semáforo epidemiológico amarillo

(Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

Tras varias semanas de mantenerse en el semáforo epidemiológico verde, este jueves Coahuila retornará al semáforo amarillo tras el incremento de casos y personas hospitalizadas por COVID-19.

El Secretario de Salud estatal, Roberto Bernal, afirmó que esta es una medida de seguridad para evitar la propagación del virus: “Si se sigue incrementando la hospitalización, vamos a tener que tomar medidas. Todo el estado está en amarillo a partir de ahora”, declaró ante los medios de comunciación.

En ese sentido, descartó que la realización de eventos masivos tuvieran correlación con el retroceso en el semáforo; recordó que la versión delta, cepa mucho más contagiosa que la normal, atribuyó a que las hospitalizaciones y contagios aumentaran en las regiones Carbonífera y Laguna.

A pesar de ello, no descartó que la entidad esté excenta de una cuarta ola por COVID-19, no obstante, proyectó que su impacto no tendría la misma magnitud a cuando la población no contaba con el antígeno protector.

“Hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia. Esta no será como las olas anteriores, mantengamos la sana distancia y el uso de cubrebocas”, exhortó a la ciudadanía.

(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

De cara a la temporada invernal, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en México.

En conferencia de prensa matutina, señaló que esta temporara existen mayores riesgos de sufrir una infección respiratoria, por lo que es importartante continuar inmunizando a la población.

Y es que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, pese a que México tiene un porcentaje de vacunación mayor a 50%, aún es insuficiente para enfrentar una cuarta ola de contagios de coronavirus.

En conferencia de prensa, Jarbas Barbosa, subdirector del organismo, reconoció el esfuerzo del gobierno federal por inmunizar con dos dosis a la mitad de la población, sin embargo, señaló que es importante tomar en cuenta algunas medidas adicionales, de modo que se pueda evitar otro impacto negativo de cara a la temporada de invierno.

Por otro lado, señaló que es necesario aumentar el porcentaje de vacunación en el país, así como mantener los protocolos de salud pública recomendados, tales como distanciamiento social, medidas de higiene, entre otros.

(Foto: REUTERS/José Luis González)

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), el pasado miércoles 24 de noviembre se aplicaron 187,912 dosis de la vacuna de coronavirus, cifra que sumada al acumulado nacional arroja un total de 131,379,625 de inyecciones aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020.

Además, según indican las cifras, el 85% de la población (54,502,180 personas) tienen el esquema completo de inmunización contra COVID-19. En tanto, solo 15% (11,544,152) están a la espera de su segunda dosis. Así pues, el toral de personas que han sido vacunadas es de 76,046,332.

En cuanto al panorama epidémico a nivel nacional, la SSa reportó que al último corte se contabilizaron 293,186 defunciones y 3, 872,263 contagios acumulados de coronavirus. Por otro lado, de la semana 43 a la 44 se registró una disminución de 14% en los casos estimados de COVID-19.

