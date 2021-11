Tras “verse en riesgo”, elemento de la Guardia Nacional asesinó a un joven en Ciudad Juárez

El agente involucrado en la muerte del joven el pasado fin de semana ya compareció por escrito ante el Ministerio Público, de acuerdo con información del fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón. (Foto: 2019. REUTERS / José Luis González)

Un joven falleció luego de recibir un disparo, que presuntamente fue perpetrado por un elemento de la Guardia Nacional (GN), cerca del Puente Internacional Paso del Norte, al cruzar la frontera desde Estados Unidos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que: “de acuerdo con los narrado por los oficiales presentes” el elemento de la GN accionó su arma “al verse en riesgo”, esto porque supuestamente el joven estaba armado.

A través de un comunicado la Fiscalía puntualizó: “de acuerdo a lo narrado por los oficiales presentes, el elemento accionó el arma al verse en riesgo. El joven le habría apuntado con un arma corta al oficial.”

Por su parte, el fiscal señaló que según el trabajo pericial que se realizó y de acuerdo con los videos obtenidos del lugar en donde sucedió el incidente, el joven no accionó ningún arma, mucho menos la mostró o amenazó oficial.

“No tuvo la oportunidad de accionarla” aseguró el funcionario sin embargo, en el comunicado se precisó que se le aseguraron dos armas cortas abastecidas: un arma corta tipo pistola, camuflaje cafe, con estrellas Glock, con la leyenda “Made in USA Glock in Smyrna Ga 9 x19 USA”, cargador metálico negro 9mm; un arma corta tipo pistola color negro con la leyenda “Made in Austria Glock in Smyrna Ga 43x austria 9×19″, con cargador metálico color negro 9mm.

Asimismo, el oficial que presuntamente le disparo fue quien le brindó auxilio y lo condujo a un hospital para que recibiera atención médica.

Carrasco Chacón dio a conocer que ninguna persona se ha acercado a la Unidad de Delitos Contra la Vida para reclamar el cuerpo.

En 2020, la Guardia Nacional fue objeto de 108 quejas y 320 denuncias

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) en el cual, reveló que durante 2020, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional recibió 108 quejas y 320 denuncias ciudadanas.

De acuerdo con lo publicado por el Inegi, derivado de la normatividad en materia de régimen disciplinario, se reportó que 600 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, 83.2% fueron hombres y 16.8% mujeres. La principal sanción impuesta fue el arresto con 65.0%.

En total, apuntó el Instituto, 19 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público derivado de la probable comisión de algún presunto delito.

El 8 de abril, la Guardia Nacional le ocasionó la muerte a Jorge Alberto Rivera Cardoza, un tramitador aduanero de 42 años residente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió un disparo en la cabeza que provenía de una patrulla que estaba en medio de una persecución, simultáneamente, perdió la vida Martha Leticia Salinas Arriaga, quien iba caminando cuando quedó atrapada por el coche de la primera víctima al chocar con otro.

Un reporte de Animal Político indicó que la Guardia Nacional se acercó a los familiares de las víctimas y les hizo una oferta, se trataba de un convenio en el que al firmar, renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) continuara con la investigación y a cambio, recibirían la cantidad de un millón de pesos.

No son los primeros casos en los que se busca pagar una indemnización, a través de una visita de un integrante de la Guardia Nacional o de la Secretaría de la Defensa (Sedena) se les ofrece a los familiares la cantidad mencionada, a cambio, se busca detener el proceso contra los elementos de la GN.

