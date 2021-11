“La 4T es de machines”: tras criticar a AMLO, usuarios le recordaron misoginia a Vicente Fox

Le recordaron un bochornoso incidente al ex presidente (Foto: Cuartoscuro)

Este lunes 22 de noviembre, Vicente Fox, ex presidente de México por el PAN (2000-2006), volvió a manifestarse contra el proceso al que es sometida Rosario Robles respecto a su presunta responsabilidad en el delito del uso indebido del servicio público; sin embargo, su crítica fue revirada por los usuarios en redes sociales que la leyeron.

Y es que el ex abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el trato ejercido contra la ex secretaria federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) es de tinte misógino, por lo que procedió a acusar de machismo al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Abusivos e injustos con las mujeres. La 4T es de machines”

Rosario Robles está siendo procesada por su presunta participación en "La Estafa Maestra" (Foto: Cuartoscuro)

Esta crítica salió a la luz junto con una nota informativa de un diario de circulación nacional que asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) ubicó a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como “‘líder’ criminal”.

No obstante, los usuarios de Twitter, plataforma en la que realizó su crítica al gobierno de AMLO, recordaron que el actuar del propio Fox Quesada también ha sido marcado por la misoginia y por eso no tiene la autoridad moral para acusar de “machín” a la administración actual.

Esto porque un usuario recordó la ocasión en la que Fox expresó un comentario misógino que fue reprochado por ciudadanos y políticos. Esto porque cuando el panista estaba en funciones de presidente se refirió a las mujeres como “lavadoras de dos patas”.

“En el 75% de los hogares de México tienen una lavadora y no de dos patas o de dos piernas, una lavadora metálica”

Le recordaron a Fox su famoso "lavadora de dos patas" (Foto: Cuartoscuro)

Bajo otra perspectiva, algunos otros usuarios aseguraron que lo ocurrido con la ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es parte del proceso judicial y que Robles Berlanga debería de permanecer en prisión de manera preventiva mientras se resuelve su caso pues, de acuerdo con el juez, existe riesgo de fuga.

Sin embargo, esta no fue la única crítica que realizó contra el gobierno de AMLO, pues también acompañó la voz de Lilly Téllez, quien quiere que Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comparezca ante el Senado de la República.

“Solicitaré que el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, comparezca en el Senado: Debe explicar por qué hace política y promueve a la 4T. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no le da esas facultades. También debe responder por los contratos que ha asignado”, publicó la senadora del albiazul en su cuenta oficial de Twitter este lunes.

Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México

En consecuencia, el ex presidente de México apoyó el llamado e insinuó el probable arribo de una dictadura en México: “Duro Lilly, has que compadezca es urgente!! Antes que tengamos una ‘junta militar’. En lugar de un ‘presidente’”, escribió Fox Quesada en favor de la ex presentadora de noticias.

Finalmente, el caso de Rosario Robles continúa según lo dictado por la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero; sin embargo, la familia de la ex funcionaria pública ha condenado que el proceso no se ha realizado conforme al Estado de derecho, pues se trata de una persecución política contra la también ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF), hoy Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que los señalamientos contra Robles Berlanga están relacionados a la investigación periodística titulada “La Estafa Maestra”, la cual señaló una triangulación de recursos en las que se vieron involucradas empresas fantasma, Petróleos Mexicanos (Pemex) y algunas universidades estatales. Por lo que la FGR inició el proceso contra la ex secretaria federal.

