IMSS: nuevo hospital de Tula se concluirá en marzo del 2023

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció que en marzo del 2023 se concluirá la construcción del nuevo Hospital de Tula, Hidalgo.

Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto, el funcionario recordó que el inmueble sustituirá al Hospital General de Zona (HGZ) No.5 que resultó dañado tras las inundaciones en el estado que cobraron la vida de 14 pacientes en septiembre pasado.

En ese sentido, aseguró que las y los familiares de las víctimas ya reciben atención para reparación del daño; esto, bajo los estatutos del Plan Integral de Atención para los Núcleos Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las medidas y apoyos enunciadas por el Instituto incluye la asistencia y atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como apoyos en gastos funerarios, traslados, alimentación, alojamiento y subsistencia.

Asimismo, otras de las acciones, encaminada a hijas o hijos de los pacientes fallecidos, será el otorgamiento de becas para subsidiar sus estudios en planteles del sistema educativo nacional, el cual será válido hasta que la o el beneficiario cumpla 25 años de edad.

Según un informe de Robledo, publicado en redes sociales el 7 de noviembre, la decisión de sustituir el nosocomio derivó de un diagnóstico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ante ello, detalló Robledo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la orden de construir una nueva unidad, la cual contará con más servicios y tendrá mayor capacidad para atender a los derechohabientes que lo necesiten.

“Crecer no solo en el número de camas sino también en el área de urgencias, crecer en el número de especialidades, para que tenga mayor capacidad quirúrgica y resolutiva. También que tenga algunas áreas con las que no cuenta, por ejemplo, el área de cuidados intensivos”

En cuanto a la reparación del daño, el director del Instituto reiteró que las familias de quienes perdieron la vida recibirían apoyos como reparación del daño, en donde también se incluyó una indemnización por 50 mil pesos: 40 mil bajo el concepto de apoyo para subsistencia; 10 mil 897 para gastos funerarios; 4 mil 251 para transporte y 4 mil 251 para alimentación y apoyo.

Por otra parte, la tragedia sembró varias dudas en la opinión pública respecto al por qué no se habín llevado a cabo una evacuación previa, en el entendido que autoridades federales tenían conocimiento del nivel crítico de las presas.

Cuestionado por eso, Robledo aseguró, que nadie en la institución sabía el riesgo al que se enfrentaban y calificó el fenómeno como un “evento inusual”.

“El IMSS no tuvo un aviso previo como ocurre generalmente. (...) En este caso no hubo porque, entre otras cosas, realmente el evento fue inusual. (...) No fue solamente la lluvia en Tula sino que empezó a llover en muchas otras partes del país”, aclaró en entrevista con los periodistas Gabriela Warkentin y Javier Risco.

En tanto, López Obrador asumió la responsabilidad de la inundación, pero no se dijo culpable de la tragedia: “Sí, claro. Soy responsable, aunque no soy culpable”, expresó en la mañanera del pasado 15 de noviembre.

Afirmó que, con base en un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la causa principal de las inundaciones fueron las fuertes precipitaciones que azotaron a la entidad y descartó que el siniestro se originara por negligencia para la ampliación del río.

