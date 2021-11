“Es más ‘predicador’ que presidente”: expresidente del gobierno de España arremetió contra AMLO

El expresidente del Gobierno, Felipe González (Foto: Andrés Rodríguez/Europa Press)

El expresidente del Gobierno, Felipe González, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es más un “predicador” que un presidente y ha criticado que se sometiera a “todo lo que le pedía” Donald Trump pese a los insultos que profería contra el pueblo mexicano.

Durante una charla con el escritor y periodista mexicano Jesús Silva-Herzog Márquez en el podcast ‘Sintonías infrecuentes’, que fue recogida por la agencia Europa Press, González arremetió contra la gestión política de López Obrador porque, a su juicio, no hay ninguna propuesta de políticas públicas que reviertan los problemas de desigualdad en México.

“En ese sentido es más un predicador que un presidente”, ha manifestado González, que ha criticado el “mar de contradicciones” que hay en sus discursos además de algunos “gestos” que incluso “contradictoriamente han fragilizado las atenciones sanitarias” durante la pandemia del COVID-19.

En este punto, ha lamentado que el presidente mexicano no haya dado “pasos serios” en la redistribución del ingreso para que la democracia mexicana sea incluyente y minimice la fractura que hay entre el “60% de la población que vive fuera del sistema y el México del 30 o 35% que vive en el siglo XXI”, indicó.

Referente a la relación de AMLO con el exmandatario estadounidense, González ha admitido que le sorprendió ya que “no solo no lo confrontaba” sino que “hacía lo que le pedía Trump”, asumiendo así un papel de “guardián” en el control de la frontera sur o el control de la inmigración a pesar de los insultos que Trump hacía al pueblo mexicano, ha ejemplificado.

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González (Foto: David Zorrakino/Europa Press)

“No le vi nunca una reacción nacionalista en el sentido más tradicional de México frente a Trump. Esa fue otra de las cosas que me chocó”, ha aseverado González.

Por otro lado, hace unas semanas, en un episodio más de la polémica aún avivada sobre si España debe disculparse o no con México por lo hecho hace medio siglo durante la época de la conquista, Juan Carlos Monedero, político del partido español de izquierda Podemos, ha hecho lo propio en suelo mexicano: pidió perdón en nombre de su país.

“Quiero responder a la petición del presidente López Obrador, apoyado por el Papa Francisco, de una petición oficial de perdón de España por la Conquista. Como fundador de un partido que está gobernando en mi país”, señaló en su participación en Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. “Yo sí pido perdón”, remató.

Y es que el político podemita consideró en su participación del pasado 17 de octubre, que fue “una barbaridad” la Conquista de los españoles a los pueblos latinoamericanos, luego de que Cristóbal Colón llegó en 1498.

“Pido perdón porque la lengua con la que os hablo, con la que pienso y con la que siento es una lengua que les quitó la suya a los pueblos originarios de aquí. Es como si hubiera habido una invasión francesa y hubieran hecho desaparecer el español. Es hermoso que nos podamos entender. Pero no podemos negar que fue una barbarie negarles sus nombres para ponerles los nuestros”, dijo el político de izquierda ante cientos de asistentes en la capital mexicana.

“Quiero pedir perdón porque la Conquista trajo el supremacismo blanco con los esclavos negros. Ese supremacismo blanco sigue funcionando hoy y sigue haciendo subalterno al pueblo negro y al mestizo”, agregó contundentemente Monedero.

Se trata de uno de los integrantes más cercanos al líder de Podemos, Pablo Iglesias. La charla que ofreció se tituló “La Vox del fascismo”, y en ella reiteró sus disculpas por la Conquista de haca más de 500 años que considera a él mismo le ha favorecido. “Quiero pedir perdón porque una parte de la riqueza que me ha permitido viajar, estudiar, tener infraestructuras en mi país, salieron de aquí. Si hubiera nacido aquí, o en Lima, o en Chiapas hubiera tenido menos oportunidades. Quiero pedir perdón al pueblo de México por la Conquista”, sostuvo en el encuentro.

“Claro que los españoles actuales no somos responsables de lo que pasó, pero por la continuidad política y administrativa de España y del reino de España tenemos una clara responsabilidad. Por eso me sumo al presidente de López Obrador, me sumo al Papa Francisco y me sumo a todos ustedes diciendo que España debe y le llenará de dignidad, de orgullo, ofrecer una disculpa por la Conquista”, dijo el político español seguido de un gran aplauso de la audiencia.

Todo lo contrario a lo dicho a principios de este octubre por el líder de su opositor partido en España, el ultraderechista Vox, al que Monedero hizo referencia. El grupo político registró dos iniciativas en el Congreso para reclamar al Gobierno que se organicen homenajes a la figura de Hernán Cortés al cumplirse 500 años de la Conquista de México y que se obligue al país azteca a garantizar el adecentamiento de su sepulcro, en una iglesia de la capital.





SEGUIR LEYENDO: