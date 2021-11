“El peor castigo a los pobres”: Vicente Fox despotricó contra AMLO por aumento de la inflación en México

Vicente Fox condenó el sombrío pronóstico por los niveles de inflación de noviembre (Foto: Cuartoscuro)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente utilizó su cuenta oficial de Twitter criticar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez, los reclamos del exmandatario estuvieron relacionados con el porcentaje de inflación general del país que, de acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), podría rebasar la tasa anual en el mes de noviembre.

“Inflación en México rebasará 7% en diciembre, la mayor en 20 años. La canasta básica de alimentos rebasará 10%. Así AMLO impone el peor castigo a los pobres!! Se vuelven “0″ todos los apoyos y dádivas de López. ¡Criminal! ¿Lo seguirán apoyando “chairos?”, escribió el exmandatario.

Sin embargo, no fue el único comentario realizado por el militante del Partido Acción Nacional (PAN) al respecto, ya que durante el trascurso de esta tarde ha expresado su descontento tras las proyecciones de Heath. “¡Abróchense el cinturón! ¡Zona de turbulencia! Agárrense: inflación puede llegar a 7% en noviembre, la mayor en 20 años” y “Esto pasa con cuates que no saben gobernar y peor no tiene ni idea de como opera la economía”, fueron algunos tuits en los que Fox Quesada habló sobre el tema.

El expresidente mexicano arremetió contra AMLO mediante su cuenta oficial de Twitter (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Cabe destacar que el subgobernador de Banxico calificó el problema del alza sostenida de los precios como “bastante grave”. De cumplirse su pronóstico, este sería el nivel más alto para el indicador mensual desde abril de 2001, cuando se ubicó en un 7.11%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Realmente es un problema bastante grave. Significa que estamos enfrentando el problema de mayor inflación de los últimos 20 años, sin lugar a duda”, apuntó Jonathan Heath y añadió que el componente no subyacente es el que más preocupa debido a que estaba estancado en alrededor de un 3%, pero desde el pasado mes de marzo ha tenido una tendencia al alza, por lo que, según sus estimaciones, este índice cerrará en más del 5%.

De acuerdo con el Inegi, durante el mes de octubre el Índice General de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 6.24%, su mayor nivel desde diciembre de 2017, superando nuevamente por mucho el objetivo oficial de 3% +/- un punto porcentual y las expectativas del mercado.

El expresidente mexicano Vicente Fox observa durante una conferencia de prensa para anunciar el foro CannaMéxico en la Ciudad de México, Abril 11, 2018. REUTERS/Ginnette Riquelme

Asimismo, este jueves el panista ha aprovechado sus redes sociales para burlarse de la participación de López Obrador en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que se también se reunieron el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden.

Mediante un video en el que aparece el tabasqueño con el presidente estadounidense, Fox Quesada se burló de AMLO y aseguró que durante su primer visita presencial a Washington, no sabía si el presidente mexicano estaba “nervioso” o “haciéndose pipí”. Además, enfatizó en que Joe Biden y AMLO son diferentes debido a que uno es más “chiquitico” que el otro y lo calificó como un “lamebotas”.

“López fuiste el mayor enemigo del tratado de libre comercio y de los gringos. Ahora eres el más adulador, un verdadero ‘lamebotas’” y “Chiquitico. Pequeñito”, fueron algunos de los tuits que Fox Quesada dedicó a López Obrador.

Por otra parte, respaldó las críticas realizadas por la politóloga Denise Dresser, quien señaló que el tabasqueño no usa cubrebocas en México porque hace lo que le “da la gana”, mientras que en EEUU lo “obligan a respetar las reglas y a los demás”.

