Cuánto tiempo llevará recuperar empleos perdidos por pandemia en CDMX

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que en los últimos tres meses la capital ha crecido en la tasa de creación de trabajo: 27,000 empleos formales en este mes. Sin embargo, señaló que hay un déficit de alrededor de 120,000 trabajos formales en comparación con el periodo previo a la pandemia por COVID-19.

Explicó que un sector considerable de trabajadores depende de la apertura de oficinas para regresar a sus empleos, como es el caso de los servicios de limpieza.

“Construcción todavía no está al máximo, pero se está recuperando; comercio también se está recuperando de manera muy importante; servicios, también; pero estos servicios de limpieza, que muchos eran por empresas de outsourcing, que todavía se siguen permitiendo, todavía no se recupera porque las oficinas no han llegado al 100%”, detalló.

“La mayor parte de las empresas de oficinas nos dicen que ellos esperan, a partir del próximo año, los primeros meses del próximo año, comenzar a retornar, si no al 100%, al 80% de todas maneras, si regresan al 80%, al 70%, el servicio de limpieza tendría que ser al 100%. Entonces, nosotros estamos esperando que, en los primeros meses del próximo año se recupere este sector.

La alcaldesa señaló que para el 2022 las autoridades capitalinas también estarán haciendo labores para recuperar estos empleos. Adelantó que las acciones que se van a realizar estarán enfocadas en servicios y turismo. Por otro lado, dio a conocer que los trabajadores que no han podido obtener empleos formales, se han visto orillados a acudir al sector informal.

“Lo que estamos haciendo con el Modelo de Reactivación Económica es, particularmente al próximo año, particularmente en servicios y otras áreas, si este sector no se recupera al 100, qué otras opciones de empleo se le va a dar a todas estas personas, que muchas de ellas migraron a empleo no formal, porque en la ENOE ya se recuperó todo el empleo que se había perdido –es en el empleo formal que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)–”, explicó.

Hila CDMX cuarto mes con crecimiento de empleos

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) informó que, durante el mes de octubre se generaron 26,453 nuevos empleos en la capital del país, que muestra que la recuperación económica avanza y comienza a mostrar una tendencia positiva.

“Es muy importante porque es un avance en el proceso de reactivación económica, en la generación de empleos y además llega en un momento muy oportuno, que es el Buen Fin. Creo que vale la pena tener la posibilidad de generar unidades económicas, tener un proceso de avance en la reactivación económica y mostrar que se trata ya de una tendencia positiva”, dijo el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León.

Indicó que, desde que se puso en marcha el programa de Reactivación Económica en el mes de julio, por parte de la jefa de Gobierno, los resultados han sido positivos, de acuerdo con el reporte mensual del IMSS, en julio se registraron 10 mil 271 nuevos puestos de trabajo; en agosto fueron 21 mil 572; en septiembre 22 mil 864 mil y el mes de octubre los 26 mil 453, siendo este mes la cifra más alta en lo que va del año.

Rodríguez Díaz de León destacó que la cifra de octubre coloca a la Ciudad de México como la principal entidad del país en la generación de empleos formales.

