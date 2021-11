“Estás en lo correcto”: Vicente Fox secundó palabras de Chumel Torres contra diputados de Morena

Morena recibió críticas por manifestaciones en San Lázaro (Foto: Cuartoscuro/Twitter/@ChumelTorres/@rosalia_rangel)

“You are right! (estás en lo correcto)”, fue la respuesta del ex presidente Vicente Fox Quesada al tuit que emitió el creador de contenido digital, Chumel Torres, en donde se mostró sorprendido ante el “nivel de cloaca” que es, para él, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Qué nivel de cloaca es Morena, dios de bondad”, redactó el conductor de El Pulso de la República en su cuenta verificada de Twitter.

Sus palabras se dieron tras viralizarse una fotografía de la diputada de Morena, Marisol Gasé, en donde se ve que ésta sostiene un letrero que dice “culer*” mientras hizo uso de su tiempo en el pleno la legisladora Olga Espinosa, perteneciente a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El ex presidente de México se lanzó contra Morena (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

La popular imagen ocurrió durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en la Cámara de Diputados el pasado viernes 12 de noviembre. De acuerdo a lo observado, la legisladora morenista sacó un letrero y escribió “culer*” para después mostrarlo a la perredista Olga Espinosa, quien previamente llamó a las mujeres del partido guinda “borregas” por no avalar más presupuesto a temas de género.

Sin embargo, el conductor no fue el único en criticar la acción de la diputada, pues el integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, declaró que realizar estas acciones en San Lázaro es algo inadmisible y una vergüenza.

“Esto ya es inadmisible, una vergüenza… Hacía uso de la palabra la diputada @OlgaLuzEspinos1 del PRD, y diputadas de Morena se acercaron a insultarla llamándola «CULER*» con una pizarra. ¿Saben qué es lo peor? Que el resto de los diputados de morena la defendieron a rabiar”, escribió en su red social.

Jorge Triana también arremetió contra Morena (Foto: Twitter/@jorgetriana)

Conviene recordar que tras más de 40 horas de discusión acumuladas, el Pleno de la Cámara Baja aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022. Con 273 votos a favor y 214 en contra, los legisladores avalaron el dictamen sin admitir una sola de la 1,994 propuestas de los grupos parlamentarios de la oposición.

Así pues, el decreto fue turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el 1 de enero próximo. Fue durante las primeras horas de este domingo que los diputados dieron luz verde al proyecto de egresos que calcula un gasto neto total de 7 billones 88 mil millones de pesos para el próximo año.

Además, incluye recortes por más de 8 mil millones a órganos y poderes autónomos, principalmente al Instituto Nacional Electora (INE), con una reducción de 4 mil 193 millones, y al Poder Judicial, con una disminución de 3 mil millones de pesos.

López Obrador celebró aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

Ante la noticia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció a los diputados por su postura en “defensa del pueblo” y no de las minorías. Por otro lado, aseguró que se trata de un bien para 25 millones de familias pobres y de clase media.

Aunado a lo anterior, el tabasqueño precisó que la nueva distribución de recursos públicos tiene el objetivo de garantizar salud, educación, desarrollo y bienestar.

“Hoy a las 2:13 horas quedó aprobado el Presupuesto de Egresos 2022 en lo general y en lo particular, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Es una buena noticia, para el bien de todos, en especial, para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca”, dijo.

