La controversial felicitación de Chumel Torres a AMLO por su cumpleaños

Este sábado, Andrés Manuel López Obrador festejó 68 años de su nacimiento, sin embargo, aunque recibió todo tipo de detalles por parte de sus simpatizantes. Uno de sus más fieles críticos, Chumel Torres, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un contundente mensaje al mandatario.

Fue desde su cuenta de Twitter, donde el conductor del Pulso de la República dedicó unas cuantas palabras a Obrador, sin dejar a un lado su habitual sarcasmo:

“La neta, lo único que ha cumplido en toda su administración #FelizCumpleAMLO”, escribió el influencer desde sus redes sociales.

No obstante, los internautas no reaccionaron de la mejor manera y criticaron duramente a Chumel por sus comentarios hacia el constituyente.

“Eres un manipulador y poco profesional chumel... Cómo se ve que ya no te dan chayote, ha cumplido en otras dos ocasiones, pero la derecha seguirá insistiendo que no”, “Tus Bonos no llegan al Rey? Ya no ahí propinas por parte del Gobierno? Por eso odias tanto la 4T? Pues siéntate por qué esto va para largo y empieza ahorrar o buscar un trabajo”, fueron algunos de los mensajes que pueden leerse.

Chumel felicitó a AMLO por su cumpleaños (Foto: Tw @chumeltorres)

Asimismo, otros usuarios arremetieron contra Torres, ya que su tweet fue replicado por varias personas antes que él, por lo que resaltaron su poca originalidad para insultar a Obrador.

“Tienes que mencionarlo para sentirte bien. Lo amas en lo más profundo de tu ser”, remarcó otro tuitero.

Cabe recordar que, con motivo del cumpleaños del presidente, los diputados simpatizantes del mandatario fueron de los primeros en celebrarle y cantaron “Las mañanitas” durante la sesión del Presupuesto de Egresos (PEF) 2022.

Todo sucedió unos minutos antes de la medianoche, cuando los legisladores de la oposición se retiraron para que la bancada de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, celebraran el cumpleaños del constituyente al entonar la tradicional canción.

Así, en pleno San Lázaro, los políticos subieron a la tribuna y cantaron la melodía en versión de Vicente Fernández: “Despierta, Obrador despierta, mira que ya amaneció”, retumbó en la Cámara de Diputados.

Además, globos rojos, pancartas, una imagen en caricatura del presidente y un cartel de “Felicidades” hizo que el festejo fuera aún más ameno.

(Foto: Cámara de diputados/Captura de pantalla)

Aproximadamente a las 18:00 horas del viernes pasado, con mariachi y gritos de apoyo, las personas que apoyan a AMLO no se quedaron atrás y acudieron a Palacio Nacional para llenarlo de cariño en la víspera de su natalicio.

“¡Es un honor estar con Obrador!”¡Feliz cumpleaños, Presidente. ¡Qué cumpla muchos más!” o “¡Don gato, Benito y Cucho, Don Gato, Benito y Cucho, a Andrés Manuel López Obrador lo queremos mucho!”, fueron algunas de las palabras que resonaron en la capital del país.

No obstante, algo que tal vez algunos olvidaron es que AMLO mencionó en días recientes que todo este tipo de detalles solía apenarlo, por lo que pidió que en esta ocasión no le llevaran pastel ni serenata como lo hicieron en su cumpleaños del año pasado, a pesar a la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19.

“Por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me está felicitando, creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia recordando a todos los que son mis amigos y amigas, que me quieren y yo los quiero y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y que en familia se los compartan, lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias”, expresó el mandatario.

