Encontraron el cuerpo de Yanai Rimón, el turista israelí que fue arrastrado por la corriente de un río en Chiapas

Tras cuatro días de búsqueda, el cuerpo de un joven turista israelí que desapareció en el río Santo Domingo, en el municipio de Comitán, en el estado de Chiapas, fue encontrado este sábado tras varias horas de búsqueda de equipos de rescate, informaron autoridades de Protección Civil.

Según informaron medios de comunicación en lengua hebrea, el turista, de 25 años e identificado como Yanai Rimón, se encontraba en un viaje posterior al ejército con unos amigos, después de completar el servicio en una unidad de fuerzas especiales.

De acuerdo con habitantes del lugar, Rimón estuvo el miércoles en compañía de sus amigos disfrutando de actividades deportivas y recreativas en el centro ecoturístico Las Nubes, en la frontera con Guatemala, cuando al acercarse a una zona peligrosa del Río Santo Domingo fue arrastrado por la corriente y desapareció.

El jueves, socorristas del equipo de rescate de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Protección Civil de Maravilla Tenejapa, así como lugareños e integrantes de la organización Cadena A.C., se desplazaron por las márgenes de la zona donde corre el afluente para emprender la búsqueda del joven.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que los servicios de rescate —tanto locales como equipos privados israelíes— estaban buscando a Rimón. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, este sábado fue hallado el cadáver en un punto conocido como Las Cascadas. Al lugar llegaron peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Selva para recuperar el cuerpo.

Los amigos de Rimón dijeron a los medios que había caído desde una altura de cinco metros al río. Posteriormente dijeron que fue absorbido por una cascada.

“Iban siete chicos y había un punto en el que tenían que cruzar el río, y en ese punto, él resbaló”, dijo Benny Markovich, un amigo que viajaba con Rimon, al sitio de noticias Ynet. “Se resbaló y cayó y fue arrastrado por una fuerte corriente y luego a la cascada”.

Yanai, originario de Sderot, era el segundo de los cuatro hijos de Nirit y Dori Rimón. Según la cadena israelí Canal 13, la familia de Rimón montó una sala de reunión en su hogar para que acudieran familiares, vecinos y amigos del joven desaparecido, y así pudieran seguir de cerca lo último sobre los esfuerzos de rescate.

La familia de Rimon expresó su angustia por el hallazgo del cuerpo de Yanai: “Un niño de luz, creció y se educó en Sderot y amaba a la gente de su ciudad con todo su corazón”, dijo su familia. “Yanai fue reclutado para la unidad de élite de Duvdevan después de un año de servicio nacional en Kfar HaYarok (Pueblo Juvenil), y fue un soldado de combate en Duvdevan, donde sus compañeros de equipo fueron sus amigos más cercanos hasta el día de su muerte”.

La familia expresó su gratitud hacia los amigos de Rimon, quienes dijeron que inmediatamente comenzaron a buscarlo y prometieron que no regresarían a Israel sin él. “Nuestro corazón está con ellos y con el numeroso grupo de amigos que se unieron a ellos y día y noche no dejaron de intentar localizarlo, y no abandonaron la creencia de que lo encontrarían con vida”. La familia también agradeció a todos los involucrados en la búsqueda y por ayudar a los que estaban buscando.

También agradecieron a sus amigos, a la comunidad judía de México y a los servicios de rescate locales por su ayuda en la búsqueda.

El cuerpo de Rimón fue trasladado en un avión a Ciudad de México el sábado por la noche, para después ser trasladado a Israel para su entierro, según las noticias del Canal 12.

