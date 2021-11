“Te viste muy preocupada”: Fernández Noroña arremetió contra Margarita Zavala por su asistencia al evento de la F1

Fernández Noroña criticó a Margarita Zavala y a Felipe Calderón por haber asistido al evento de automovilismo (Fotos: Cuartoscuro)

De nueva cuenta, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña arremetió en contra de Margarita Zavala, Esta vez, los reclamos del petista estuvieron relacionados con la asistencia de la ex primera dama de México al Campeonato Mundial de la Fórmula 1, también conocido como el Gran Premio de México, en cuyo podio se posicionó por primera vez el tapatío Sergio Checo Pérez.

Las críticas del integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) surgieron luego de que Margarita Zavala externara que, durante la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los panistas presentaron una reserva para que los recursos asignados a la conducción de la política de hidrocarburos se le asignen a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP).

Ante esto, Fernández Noroña ironizó y escribió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “Te viste muy preocupada del uso de hidrocarburos en la F1, diputada Margarita Zavala. Hipócritas, les queda corto el adjetivo”, escribió el diputado.

El diputado nuevamente se lanzó contra Margarita Zavala, esta vez debido a la asistencia de la panista al evento de la F1 (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Además, su comentario también estuvo relacionado con una serie de fotografías compartidas por el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, en las que, acompañado de Zavala Gómez del Campo y sus hijos, dio a conocer que asistieron al famoso evento del Gran Premio de México “como todos los años”, situación que ocasionó burlas y críticas hacia la familia.

En este contexto, los internautas aprovecharon la oportunidad para invalidar sus comentarios sobre el uso de energías limpias tras haber participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow, Escocia.

“Gozando viendo a decenas de autos quemar sus neumáticos, vistiendo ropa con logos de grandes empresas petroleras/combustibles.. Ah, pero hace unos a días eras la ‘Greta Thunberg’ mexicana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eres una burla” y “Exige energías limpias y es fan de la Fórmula 1”, “¿Ahora no vas a hablar acerca de las energías limpias? Además de cínico, incongruente. Hoy se usaron aproximadamente 10,000 litros de gasolina en el Gran Premio de México”, fueron algunos de los comentarios que recibió Felipe Calderón.

A estos comentarios se sumaron los del diputado Fernández Noroña, quien además de criticar el evento, en varias ocasiones se burló, en Twitter, de Calderón Hinojosa y Margarita Zavala. Incluso, ironizó sobre la apariencia del ex mandatario llamándolo Tomandante Borolas. “Por otra parte, platícanos con cuáles energías limpias le mueven a la Fórmula 1″, “Te ves repuestito” y “Está en modo repuestito”, fueron los tuits que escribió el petista.

El ex presidente asistió al Gran Premio de México (Foto: Twitter/@fernadeznorona)

No obstante, la ex familia presidencial no fue la única que recibió críticas por haber asistido al evento de automovilismo, pues otro personaje que fue captado disfrutando del Gran Premio de México fue Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), personaje que decidió no hacer pública su visita. Sin embargo, en redes sociales circuló rápidamente su imagen.

“¡Muy bien Mario! ¡Felicitar a Checo es hablar de inclusión, ya no más divisiones en nuestro país! No hay deportes chairos y fifís”, “Maldito oportunista, pero bien que menospreciabas el gran premio de México por ser elitista y fifí, como siempre la 4T tragándose sus palabras y sus actos” y “Pero ustedes querían cancelar la Fórmula 1 en México”, fueron algunos de los comentarios que recibió Mario Delgado en una publicación en la que felicitó al piloto tapatío.

Otras personas que también se dieron cita en el Autódromo fueron los empresario Carlos Slim Jr. y su esposa María Elena Torruco, Carlos y Nour Kuri. Además, estuvieron el comunicador Paco Zea, el militar mexicano Vidal Francisco Soberón Sanz, el hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marques y su pareja Chantal Torres, entre otros.

