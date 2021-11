“Te está comiendo el mandado”: Javier Lozano advirtió a Sheinbaum acerca de Sandra Cuevas

Las críticas por haber visitado cuatro estados de la República contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, parecen no cesar y quien volvió a lanzarse contra ella fue el polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex senador cuestionó a la mandataria por presuntamente no estar trabajando por la entidad que encabeza, a diferencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, a quien destacó por su labor e, incluso, estimó que le está “comiendo el mandado” a Sheinbaum.

“No. Ella está trabajando en su @AlcCuauhtemocMX. La que se la pasa de gira político electoral por el país eres tú. Inútil. Y sí, @SandraCuevas_ te está comiendo el mandado”, redactó el panista este miércoles 10 de noviembre.

Las declaraciones del político panista se debieron a que la jefa del Ejecutivo local señaló que sí Cuevas Nieves quiere un proyecto como el que presentó para la Zona Rosa, entonces que se vaya a Las Vegas, Nevada, pues en la Ciudad de México no se podrá llevar a cabo.

Ante los medios de comunicación que la cuestionaron, aseguró que su administración no va a permitir que se privatice el espacio; asimismo, recordó que el proyecto es similar a lo que se pretendió realizar en Chapultepec en 2015, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Finalmente, destacó que sí se está buscando rehabilitar la zona, indicó que el proyecto que se planea impulsar está hecho junto con los locatarios y vecinos del lugar.

Esta no es la primera vez que la mandataria local responde al posible proyecto en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que el 30 de octubre también afirmó que la CDMX es una zona cultural, no Las Vegas.

Al ser cuestionada si los 300 millones de pesos que se piensa invertir en ese proyecto servirían para aplicarse en otras cosas más necesarias para la capital, Sheinbaum explicó que no tiene nada en contra de Las Vegas, que tiene otro tipo de turismo, pero es innecesario discutirlo porque a Cuevas le sería muy difícil conseguir los permisos necesarios.

“No voy a entrar en debate, pero aparte de todos los permisos que tendría que pedir, que yo creo que no son para la Zona Rosa, pues la Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es la capital cultural de América. No porque tenga nada contra Las Vegas, tiene gusto, su propio turismo, pero creo que es innecesario discutirlo”