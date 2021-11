Profeco sancionó a Walmart por incumplimiento en pagos de multas

Foto: Foto de archivo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ejecutó sanciones a varias empresas que no habían cumplido con el pago de multas millonarias aplicadas entre 2018 y 2020.

El procurador Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la dependencia, no detalló el número de denuncias ni los casos específicos de los incumplimientos, pero sí explicó que el monto de las multas no pagadas por las empresas ascendía a 120 millones de pesos.

En el evento realizado en la emblemática calle Francisco I. Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se dio el banderazo de salida del Buen Fin, Sheffield Padilla señaló que para grupo Walmart (que incluye marcas como Bodega Aurrera, Sam’s, Superama y Walmart) la multa ascendió a casi 30 millones de pesos: “Walmart se llevó el premio mayor en las multas; no me quería pagar y le embargué una Bodega y una vez que lo hice pagó en friega”, dijo al finalizar su participación en el evento que dio comienzo a la onceava edición de El Buen Fin.

“Duró unas horas el embargo, era una bodega de artículos no perecederos en Ciudad de México; no era centro de distribución, sino respaldo de varias tiendas en una zona. No estaban acostumbrados a pagar, eran varios millones de pesos, casi 30 millones de pesos en total”, detalló.

El procurador dijo que existen otras compañías con casos importantes de multas, como la empresa de casas de empeño First Cash, la cual se le sancionó por 12 millones de pesos luego de que congelaran sus tarjetas y cuentas bancarias, tras aplicarles dicha medida pagaron en 48 horas.

Agregó qué hay otras compañías que continúan con malas prácticas, como el caso de las funerarias Gayosso con las que dijo, la dependencia ha batallado para llegar a acuerdos. Además de no revelar ni los montos o motivos de las sanciones.

Respecto a las sanciones, Sheffield acotó que el monto podría incrementarse si las empresas incumplen en sus ofertas de este Buen Fin a los consumidores, quienes podrán presentar sus quejas por vía digital, telefónica o bien con alguno de los mil observadores del país que estarán realizando revisiones en las tiendas.

“La Profeco está atenta en toda la República Mexicana, de manera presencial en las zonas comerciales más importantes de las principales ciudades con más de mil funcionarios de la Procuraduría, para orientar y atender a los consumidores ante eventuales reclamos, además mantiene vigilancia sobre el comercio electrónico”, precisó el procurador ante representantes del sector público y privado.

Respecto al Buen Fin 2021, el procurador también detalló que la dependencia ha pedido a las compañías, entre ellas Walmart y Liverpool, que cumplan oportunamente con las entregas a domicilio de las compras de mercancía realizadas durante la temporada de descuentos. Realizó esta petición debido a que el retraso en los envíos fue una queja recurrente durante el Buen Fin del año pasado.

Francisco Ricardo añadió que, para este año, el objetivo es hacer conciliaciones entre los vendedores y los clientes para evitar que estas se conviertan en quejas. Se mostró confiado en que, a pesar del significativo aumento que se espera tengan este año las ventas con respecto al 2020, habrá mucho menos quejas formales, pues: “Habrá muchísima mayor disposición a resolver en sitio los problemas que se presenten. Queremos llegar con pocas quejas, esperemos que ninguna formal, al término del Buen Fin”, concluyó.

Esto debido a que el año pasado, durante la décima edición de este programa de ofertas, 89 casos no fueron resueltos entre proveedores y consumidores, por lo que pasaron a formalizarse como quejas.

