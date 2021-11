Patricia Armendáriz le contestó a Lilly Téllez tras burlarse de ella: “Cuando menos defiendo causas justas”

Este jueves, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez publicó un video corto con el cual buscaba burlarse de la diputada de Morena, Patricia Armendáriz por la falta de temple que mostró al tener la palabra frente a los diputados. (Foto: Instagram)

A través de un tweet, la senadora del PAN se burló de Patricia Armendáriz. (Imagen: Twitter/ @LillyTellez)

Y es que en el video, se puede ver como la ex inversionista de Shark Tank México le grita a otra persona: “¡¿Qué te pasa?! ¡Ya déjame de hablar!” con aparente desesperación.

Ante esto, Armendáriz le contestó a la panista: “Cuando menos defiendo causas justas. Que pena me da tu vendimia y transformación para lograrla @LillyTellez”

Aún así, muchos usuarios arremetieron contra la morenista, pues consideran que se ha vendido o que es la “banquera del gobierno”, en el contexto de sus constantes tuits defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Armendáriz le contestó a la panista tras mofarse de su intervención. (Imagen: Twitter/ @LillyTellez)

Últimamente, Armendáriz ha dado de qué hablar con el tema del desabasto de medicamentos para niños con cáncer, pues la ex inversionista pidió pruebas del desabasto de medicinas en hospitales públicos a las madres y padres de niños enfermos.

“Desafortunadamente lo tomaron como si yo dijera que no creo que haya desabasto y de ninguna manera fue mi intención. Mi intención fue, genuinamente, querer ayudar con el problema porque por un lado escuchamos al secretario de Salud que ha habido avances significativos y por otro lado escuchamos a muchas voces decir que el desabasto es gravísimo y cruel. Vamos a ir al fondo del problema”, expresó la morenista en su video que publicó por medio de su cuenta personal de Twitter.

El pasado 20 de octubre, Armendáriz expuso que no recibió ni una sola evidencia ante su solicitud de pruebas sobre el desabasto de medicamentos.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, escribió.

Le llovieron las críticas a la exconductora de Shark Tan México tras pedir evidencia de desabasto de medicamentos. (Imagen: Twitter/ @PatyArmendariz)

Ante dicha solicitud, cientos de cibernautas tundieron la publicación de la morenistas. Lilly Téllez, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), fue quien lanzó una de las críticas más duras en contra de Armendáriz al cuestionarle si era necesario que la “inviten a los funerales” de las personas que han padecido del desabasto.

La senadora del PAN compartió la respuesta de Xavier Tello, analista en temas de políticas de salud, quien aseguró que la morenista es un claro ejemplo de arrogancia y falta de valores humanos; además, en la publicación recordó que el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció el pasado viernes que en el país hay un desabasto de medicamentos.

“¿Qué pruebas quiere @PatyArmendariz ? ¿Qué se le invite a los funerales de los fallecidos?”, escribió Téllez.

Lilly Téllez contra el desabasto de medicamentos (Foto: Twitter/@LillyTellez)

AMLO ordenó a Jorge Alcocer y al director del Insabi resolver, sin excusas, el desabasto de medicamentos

Dos días después de que madres y padres de niños con cáncer realizaron un bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el problema.

Durante la presentación del Plan de Ayuda a Colima, el mandatario ordenó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan la falta de medicamentos en todo el país.

Asimismo, López Obrador reprochó a sus colaboradores que "no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a enfermos".

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos [...] Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había”

Asimismo, López Obrador reprochó a sus colaboradores que “no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a enfermos”.

