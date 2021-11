Desaforaron al alcalde Pantelhó, Chiapas, zona de guerra del narco

Trujillo Morales confirmó los reportes y declaró que “salvaguardará” su integridad y la de su familia y que enfrentará su defensa y mostrará las pruebas de “la persecución de la cual soy objeto, sin saber por qué; primero Dios regresaré a mi municipio con la frente en alto” (Foto: José Santís/Cuartoscuro.com)

A petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, el Congreso de la entidad desaforó a Raquel Trujillo Morales, alcalde perredista constitucional del municipio de Pantelhó.

En días pasados, fuentes de legislatura señalaron que la dependencia inició una carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio. Este martes, los diputados, en jurado de procedencia, aprobaron en el pleno del Congreso el dictamen.

A través de un comunicado de prensa, Trujillo Morales confirmó los reportes y declaró que “salvaguardará” su integridad y la de su familia y que enfrentará su defensa y mostrará las pruebas de “la persecución de la cual soy objeto, sin saber por qué; primero Dios regresaré a mi municipio con la frente en alto”.

Las Autodefensas del Pueblo El Machete acusan al ex alcalde de ser cómplice del grupo civil armado Los Herrera (Foto: Pantelhó Ayuntamiento Municipal)

“No les puedo negar mi coraje y frustración porque con la mano en la cintura las instituciones, que se supone existen para garantizar el Estado de derecho, se prestan a estas artimañas. Imagínense si eso pueden hacer con un presidente municipal, ¿qué podemos esperar como ciudadanos? (…)”.

“Condeno enérgicamente la actitud poco profesional y nada legal con que se condujeron las personas e instituciones que participaron en este infame hecho”, dijo en el mensaje.

La irrupción del grupo autodenominado Autodefensas del Pueblo El Machete, ocurrida el pasado 9 de julio, provocó una crisis política en el estado. Como consecuencia, el Congreso del Estado de Chiapas validó el 18 de agosto la conformación de un Concejo Municipal que fue elegido, mediante el sistema de usos y costumbres, el día 9 de ese mismo mes.

La irrupción del grupo autodenominado Autodefensas del Pueblo El Machete, ocurrida el pasado 9 de julio, provocó una crisis política en el estado (Foto: Instagram/@raquel170179)

El ex alcalde perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó las elecciones por 5,910 votos el 6 de junio. Sin embargo, no pudo regresar al municipio de Pantelhó tras la llegada de las autodefensas El Machete y de los cientos de pobladores de barrios y las 86 comunidades que conservan el poder en la región.

El 1 de octubre, cuando debía tomar protesta como el presidente municipal constitucional y ante la imposibilidad de retornar, lo realizó desde un hotel en Tuxtla Gutiérrez.

Los 16 barrios de la cabecera municipal y las comunidades nombraron a sus propias y nuevas autoridades concejales para que fueran reconocidas por el Congreso. No obstante, no tendrían validez hasta que se procediera en contra de Trujillo Morales. El ex alcalde denunció que lo presionaron para renunciar.

El 1 de octubre, cuando debía tomar protesta como el presidente municipal constitucional y ante la imposibilidad de retornar, lo realizó desde un hotel en Tuxtla Gutiérrez (Foto: Instagram/@raquel170179)

Se declaró la desaparición de poderes en el municipio de Pantelhó después de la salida del alcalde desaforado y de que todo el ayuntamiento supuestamente abdicó. Ahora se procederá a reconocer a los nuevos concejales encabezados por Pedro Cortés López, líder indígena tzotzil.

Trujillo Morales sostiene que “en su momento caerán cada una de las mentiras que la FGE montó” y que se trata de una “prefabricación de delitos”.

Las Autodefensas del Pueblo El Machete acusan al ex alcalde de ser cómplice del grupo civil armado Los Herrera: su fundador, Austreberto Herrera, y su hijo Dayli de los Santos Herrera, están presos por diversos delitos en el CERESO Número 14, conocido como El Amate, en el municipio de Cintalapa. Los Herrera son señalados de mantener durante más de 10 años el control del gobierno municipal y de ser los responsables de desapariciones forzadas y homicidios en Pantelhó.

