“Evento frívolo”: Estefanía Veloz se lanzó contra la Fórmula 1 y desató críticas

Mario Delgado acudió al GP de México (Fotografía Twitter:ChumelTorres)

Estefanía Veloz volvió a criticar a los asistentes del Gran Premio de México de la Fórmula 1, pues reiteró sus antiguas declaraciones acerca de la “pigmentocracia” presente en el evento, lo cual le valió ser objeto de amplias críticas en redes sociales.

“Sostengo mi opinión sobre la Fórmula 1 y la pigmentocracia. Es un evento frívolo al que solo tiene acceso la élite del país que evidentemente es blanca”, escribió Estefanía Veloz en su cuenta de Twitter.

Diversos usuarios manifestaron su opinión sobre sus comentarios en la plataforma, pues le recriminaron la presencia de militantes de Morena, imprecisiones en los términos que utiliza y por presuntas “hipocresías” reflejadas en su mensaje.

“O sea, desde tu perspectiva, ¿no deberían existir las cosas que no están al alcance de todos? Entonces, ¿qué celular usas? ¿Y cómo te mueves tú en la ciudad? ¿Y en qué restaurantes comes? Porque son cosas que no están al alcance de la mayoría de la población. 1gr de congruencia”, señaló un usuario.

“Pero ahí estaba Mario Delgado, el Chapucero, el papá del Checo (diputado pluri de Morena), Claudia Sheinbaum, ¿ellos también pertenecen a la élite del país?”, cuestionó un usuario más.

Chumel recriminó las críticas de Estefanía mostrando la foto de su asistencia al evento Fotos: Instagram @chumeltorres // @estefaniavloz

Asimismo, diversos internautas respondieron al tuit con una fotografía con la cual presuntamente se demostró su presencia en el evento al lado de Mario Delgado, la cual acompañaron con comentarios como: “La que habla a través del privilegio de ser mujer blanca y de clase alta”.

Las críticas sobre la “hipocresía” de su mensaje continuaron, pues hubo quien afirmó que: “Habló la blanca privilegiada hija de papi que desde niña vive como princesa sin ninguna carencia”.

Quienes no pertenecen al grupo descrito por Estefanía Veloz también se manifestaron en Twitter al afirmar que: “¡A caray! ¿Desde cuándo soy blanco? Jajajaja Morenazo (solo de piel jamás jamás de partido) a mucha honra. Trabajo duro todos los días; y efectivamente aspiro a mayor crecimiento profesional para darme estos gustos y más. Frívolo es no atender a niños con Cáncer”.

“Chin yo he ido 2 años y soy prieto. Le fallé a mi raza”, respondió con humor un internauta, mientras que uno más mandó el siguiente mensaje: “No digas sandeces, yo ahorré todo el año para pagar mis boletos (2) y darme el gusto de ver en vivo las carreras y los autos de F1 Y eso no me convierte en fifí, me declaro leal y seguidor de La 4T”.

Estefanía ya había criticado la "pigmentocracia" presente en evento previamente (Foto: Instagram/estefaniavloz)

Chumel Torres también hizo señalamientos indirectos hacia la activista, pues en uno de sus tuits escribió “Pigmentocracia, tenía razón”, mensaje que fue acompañado por la fotografía de la presencia de Mario Delgado en el GP de México, mientras que en otro aseguró que: “Me acuerdo cuando a varios de los que se quejaron de que la Fórmula 1 era pigmentocracia me los topé en el paddock. Está bien divertida su incoherencia, bbs”

Veloz ya había dado comentarios similares acerca de la Fórmula 1, pues en 2019 afirmó lo siguiente en una entrevista para Punto y Contrapunto de Radio Fórmula: “La Fórmula 1 es un evento para que se congregue la clase alta, que puede costearse eso, y la ciudad servía para facilitarles el camino y que pudieran llegar en sus carros de lujo, sí es un tema de pigmentocracia durísimo”, dijo Estefanía.

Durante el GP de México en 2019, Claudia Sheinbaum se reunió con el piloto mexicano Sergio “Checo Pérez” para intercambiar unas palabras antes del evento, lo cual fue criticado por Chumel, quien se burló escribiendo “¿Pigmento-qué?”. Estefanía respondió al mensaje del influencer afirmando que: “Yo dije que la fórmula 1 era para gente rubia con apellido rimbombante y pues, no me equivoqué”.

Por su parte, Mario Delgado también recibió duras críticas por asistir al evento automovilístico de este año, pues lo tacharon de “hipócrita” y “doble moral”, además de que varios reprobaron que no se están cumpliendo con las políticas de austeridad presumidas por la 4T.

