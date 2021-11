“No las utilizan”: alcalde de Chalco negó falta de rampas de frenado ante accidente de la México-Puebla

El trágico percance ocasionó el deceso de 19 personas, entre ellas, el conductor de la unidad. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Un aparatoso accidente en la carretera México-Puebla ocasionó la muerte de 19 personas e hirió de gravedad a otras tres en la tarde del sábado, a la altura de la caseta de cobro de San Marcos, en Chalco, Estado de México.

De acuerdo con el último reporte de Carretera y Puentes Federales (CAPUFE), el trágico suceso, ocurrido a las 12:45 horas, derivó de una falla en los frenos de un camión de carga, que transportaba base de shampoo. Esto ocasionó su impacto contra la Plaza de Cobro en sentido a la Ciudad de México (CDMX), en donde arrastró a seis vehículos más.

Esta versión habría sido previamente señalada por, Miguel Gutiérrez, alcalde del municipio Chalco, ante los medios de comunicación en la zona de riesgo: declaró que los percances de esta índole “dependen de la responsabilidad de los conductores”, pues, señaló, el tramo carretero cuenta con dos rampas de frenado previas a la caseta afectada.

“Hay señalamientos, hay dos rampas previas a este punto. Yo creo que depende mucho de la responsabilidad de los conductores (...) El tramo está muy claro”.

Miguel Martínez afirmó que "existen dos rampas de frenado" previas a la caseta de cobro. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Cabe mencionar que el pasado 4 de octubre, se registró un percance en el mismo punto donde una pipa que transportaba melaza se volcó tras quedarse sin frenos; el percance tuvo un saldo de tres heridos, entre ellos, el conductor de la unidad.

Tras aquel accidente, declaró Gutiérrez, el Gobierno municipal hizo una revisión del tramo carretero, de la cual se confirmó la presencia de dos rampas de frenado previas a la Plaza de Cobro.

“Revisamos el tramo y finalmente existen dos rampas. No entendemos el por qué los conductores no las utilizan cuando ya traen problemas con los frenos (...) Eso es lo que no hemos explicado, porque la carretera está diseñada precisamente para que quien tenga problemas mecánicos o alguna falla mecánica puedan utilizar esas rampas, sin embargo, no se han utilizado”, aseveró este sábado.

“Creo que ha sido decisión de los conductores seguirse. No sé si sea miedo de utilizar las rampas cuando ya vienen con una velocidad alta y temen por perder su vida, no sé, eso es lo que creo, que se les hace más fácil: seguirse”.

A pesar de sus declaraciones, el mandatario se comprometió a llevar a cabo una reunión para determinar nuevas acciones que prevengan futuras tragedias, siendo una de éstas la posible colocación de reductores de velocidad.

Información en desarrollo...

