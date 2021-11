“Guárdese el veneno señora”: Citlalli Hernández contra Margarita Zavala por internet en CDMX

Citlalli Hernández arremetió contra la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala (Foto: Twitter/ @Mzavalagc/@CitlaHM)

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, arremetió contra la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, por criticar el internet gratuito que ofrece la Ciudad de México (CDMX).

Y es que este sábado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, presumió en su red social que la capital está por convertirse en la ciudad con mayor conectividad de internet gratuito a nivel mundial, ya que, afirmó, en su administración el acceso a la red es un derecho.

“Estamos muy cerca de ser la ciudad con mayor conectividad a internet gratuito a nivel mundial. Contamos con más de 21 mil puntos Wifi gratuitos en toda la Ciudad de México. Tener acceso a internet es tu derecho. Excelente fin de semana”, escribió la mandataria capitalina.

Claudia Sheinbaum presumió que la capital está por convertirse en la ciudad con mayor conectividad de internet gratuito a nivel mundial (Foto: Twitter@ClaudiaShein)

Sin embargo, a su tuit llegaron cientos de usuarios a señalar que el internet no sirve, que es imposible acceder a los sitios web y para lograrlo, se debe quedar junto al poste ubicados en avenidas principales para recibir una “buena señal”.

“Wifi muy malo por cierto, ni un whatsapp te deja mandar”, “¿Alguna vez lo han intentado usar? Una vez lo hice por mera curiosidad y adivinen qué pasó… así es, no funciona” y “De los cuales funcionan…0, 21 mil routers inservibles prendidos”, fueron algunos de los comentarios.

A las críticas se sumó la excandidata presidencial Margarita Zavala, quien cuestionó a la jefa de Gobierno si ha intentado utilizar el Wifi, pues aseguró que el servicio es tan malo “como para decir que hay acceso a internet”.

“¡Híjole! ¿Ha intentado utilizar el Wifi de la CDMX? Es muy malo como para decir qué hay “acceso” al internet”

Hernández le pidió a la integrante de Acción Nacional que “guarde” sus críticas (Foto: Twitter/@CitlaHM)

El comentario no lo dejó pasar la secretaria general de Morena y en respuesta, Hernández le pidió a la integrante de Acción Nacional que “guarde” sus críticas.

En el tuit, la morenista también le informó que la red de internet de la capital ha sido reconocida como la “mejor del mundo” por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, la funcionaria aprovechó para acusar a los integrantes del PAN de ser unos “cínicos”, por guardar silencio ante el caso de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y que ahora se encuentra preso en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

“Guárdese el veneno señora: La red Wifi CDMX ha sido premiada como la mejor en el mundo por la UIT. Ustedes son tan cínicos que son capaces de culpar al Wifi CDMX cuando casualmente “se les va el internet” y guardan silencio impune sobre su amigo narco-secretario Garcia Luna”

Fernández Noroña en lugar de apoyar a su compañera de la llamada Cuarta Transformación, afirmó que el servicio es “muy malo” (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Otro personaje que se unió a la discusión fue el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien en lugar de apoyar a su compañera de la llamada Cuarta Transformación, afirmó que el servicio es “muy malo”.

El petista detalló que en los lugares donde intenta conectarse, nunca ha logrado acceder a la web, aunque, aclaró, eso no demerita el ”enorme trabajo” que ha realizado Claudia Sheinbaum.

“La verdad que sí es muy mala. En todos los lugares donde yo he estado no me he podido conectar nunca. Eso no le quita nada al enorme trabajo que ha realizado @Claudiashein, pero esa Red de Internet si deben revisarla”, comentó el diputado.

