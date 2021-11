Monreal dará continuidad a proyecto de AMLO si es designado como candidato

Monreal afirmó estar preparado para ser presidente REUTERS/Henry Romero

Ricardo Monreal ofreció una conferencia de prensa desde Acapulco, lugar en el cual presentó un libro editado por el Senado de la República sobre actividades parlamentarias, evento en el que también estuvieron presentes los senadores Manuel Añorve Baños del PRI y Miguel Ángel Mancera del PRD.

Durante la conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado habló una vez más sobre sus aspiraciones presidenciales, pues afirmó que seguirá con los proyectos que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy preparado para ser candidato, después Presidente, y estoy preparado para la convocatoria que se emita en su momento; inscribirme y luchar dentro de Morena. Yo estoy seguro de que podemos ganar en una elección primaria la candidatura y voy a continuar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador profundizando la vida democrática y conciliando al pueblo de México”, afirmó el legislador.

Monreal recordó que, es uno de los fundadores de Morena, partido en el cual milita desde hace casi diez años, pero destacó que también tiene colegas en otras asociaciones políticas:

“El ser candidato de Morena, aspirante de Morena, no me evita tener amigos en otros partidos, como lo soy ahora. Soy coordinador de Morena en el Senado, pero tengo muy buena relación con todos. Es una relación de camaradería, de amistad y de respeto”, dijo el senador.

Gerardo Fernández Noroña sugirió que Ricardo Monreal podría ser el candidato presidencial de la oposición para 2024 (Foto: especial)

Recientemente, el diputado Gerardo Fernández Noroña ha señalado que Monreal podría ser el candidato de la oposición para las próximas elecciones federales, pues el PRI, PAN y PRD carecen de un actor político con fuerza para competir seriamente por la presidencia de la república.

“Ellos no tienen candidatos o candidatas a la Presidencia, ni modo que vaya a ser su jefe el señor X junior, ni modo que vaya a ser el señor Hoyos, ni modo que vuelvan a plantear, no sería reelección, porque como el tomandante Borolas se robó la Presidencia podría decir que por primera vez lo van a elegir, pero creo que no sería elegible”, dijo Noroña durante el debate de la Miscelánea Fiscal para 2022.

“Entonces no tienen candidatos y entonces vienen aquí cobardemente a enfrentar. Monreal puede ser un candidato de ustedes ciertamente, pero no creo que acepte semejante indignidad”, continuó el diputado.

Durante la conferencia en Acapulco, Miguel Ángel Mancera expresó su apoyo por Monreal, pues reconoció su capacidad para negociar: “Le reconozco su capacidad a Ricardo de construir acuerdos con todas las fuerzas políticas, así ha sido en el ejercicio parlamentario y creo que lo hará en su momento para platicar con todas y todos”, dijo el legislador.

Monreal afirmó ser aliado de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, no descartó la posible nominación de Monreal por parte del PRD para las elecciones de 2024: “Monreal no vino a hacer campaña a Acapulco, pero él lo ha dicho, puede ser el candidato, por lo que en algún momento habrá de construir un proyecto y una candidatura de unidad”.

Monreal ha expresado con anterioridad su confianza para llegar a ser el candidato presidencial de Morena si la contienda se realiza de manera democrática, pues hace unos días reconoció a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum como sus rivales, pero afirmó que los vencerá.

“Hasta ahora, con seriedad, sin excluir a nadie, veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo; y a Claudia Sheinbaum, que es una buena jefa de Gobierno y que ha crecido en imagen y está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad de México. Así es que va a ser una contienda respetuosa, en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos”, afirmó Monreal.

