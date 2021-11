PRD advirtió que reforma eléctrica de AMLO se quedará en “el tintero”

Luis Espinosa Cházaro aseguró que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador “se quedará en el tintero” (Foto: Cortesía PRD)

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “se quedará en el tintero”.

En entrevista con El Universal, el diputado indicó que el haberse pospuesto la votación es una señal de lo que le depara a la iniciativa presidencial, ya que el bloque opositor “reitera su rechazo a cualquier iniciativa que vaya contra el medio ambiente, la salud y el bolsillo de las y los mexicanos”.

“No tienen las dos terceras partes, estoy seguro que si tuvieran la mayoría aplastante que tuvieron en la legislatura anterior no hubieran dudado en pasarla sin moverle una coma, hoy hay un equilibrio distinto gracias a la democracia, gracias al bloque opositor que conformamos PRI, PAN, PRD, por eso se pospuso y sí creo que se quedará en el tintero”, declaró.

El perredista denunció que varios funcionarios de Morena y sus aliados “intentaron seducir a algunos integrantes de la coalición Va por México” (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

El perredista denunció que varios funcionarios de Morena y sus aliados “intentaron seducir a algunos integrantes de la coalición Va por México”, pero no funcionó; asimismo, informó que, aunque los morenistas acepten las modificaciones a la reforma, está “no pasará”.

“Puede salir otra reforma y no ésta forzosamente, que no va en el sentido en el que va el mundo de las energías renovables, ni va a abaratar la luz y por lo tanto no podemos acompañarla”, sostuvo.

Por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Sol Azteca, aseguró que este “es un triunfo de la sociedad, del PRD y de la coalición legislativa Va por México. El Gobierno federal tendrá tiempo, si es que recapacita, para reconocer que su iniciativa condena a la industria eléctrica mexicana y es contraria a la exigencia ciudadana de migrar a energías limpias”.

Señaló que a pesar de que falta un mes y medio para que concluya el actual periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena informó que la Comisión de Energía determinó que la iniciativa presidencial sea discutida y analizada en abril del próximo año, “después de que se efectúe la consulta popular patito sobre la revocación o ratificación del mandato presidencial”.

El perredista expresó que distintos sectores de la sociedad han advertido sobre las consecuencias negativas de una modificación constitucional en materia energética (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Mientras tanto, recordó, el partido del presidente aseguró que se convocará a activistas, empresarios, académicos para que participen en el debate que ha generado la propuesta. “Quizá quieran aprovechar lo que esperan que suceda con esa ‘consulta’ para presionar al legislativo”, acusó.

Sin embargo, el perredista expresó que distintos sectores de la sociedad han advertido sobre las consecuencias negativas de una modificación constitucional en materia energética, pues el otorgar capacidad de acción desmedida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la desaparición de órganos reguladores, “no sólo atenta contra la libertad de inversión y la competitividad económica, sino que contraría acuerdos internacionales que México ha suscrito”.

“Mientras, por un lado, la representación de México en la COP26 se pronuncia a favor del medio ambiente, por el otro, el Gobierno Federal quiere una reforma que condena al país a los combustibles fósiles y al retraso tecnológico en producción eléctrica”, subrayó Zambrano Grijalva, al tiempo que detalló que dicha iniciativa implicaría un aumento de costos de electricidad para la sociedad.

Por este motivo, el dirigente celebró que la presión ejercida por activistas, investigadores y grupos parlamentarios de oposición sirviera para posponer la discusión de esta reforma.

Zambrano Grijalva anunció que la alianza continuará con el diálogo con empresarios, ambientalistas y la academia para recabar sus opiniones y necesidades (Foto: Twitter @Jesus_ZambranoG)

“La bancada del presidente de la República sabe que ni los números ni la opinión ciudadana le dan para seguir adelante con este proyecto ecocida. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que una reforma de este calibre debe ser construida de la mano de la sociedad y no por mandato presidencial”, destacó el líder perredista.

Ahora que se ha pospuesto la discusión de esta iniciativa, Zambrano Grijalva anunció que su partido político continuará con el diálogo con empresarios, ambientalistas y la academia para recabar sus opiniones y necesidades. “La postura de nuestro partido frente a esta reforma es una posición informada y sustentada en la confianza que la ciudadanía nos otorgó en las urnas el pasado 6 de junio”, finalizó.

