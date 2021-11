Caso Miranda de Wallace: negaron amparo a la empresaria en investigación por tortura

Miranda de Wallace es investigada por la FGR en un caso de tortura (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades judiciales negaron un amparo promovido por la defensa de Isabel Miranda de Wallace, quien es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el caso de tortura de Brenda Quevedo Cruz.

Con esta determinación, un secretario en funciones de juez negó el acceso a Miranda de Wallace respecto a la carpeta de investigación de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Dicha investigación remite a 2007, cuando Quevedo Cruz fue arrestada por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) en Louisville, Kentucky, por su presunta responsabilidad en el secuestro y posible homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fundadora de Alto al Secuestro.

De acuerdo con una denuncia presentada por Quevedo en noviembre del 2020 ante la FGR, ella fue obligada a declararse culpable a través de métodos ilícitos implementados por la policía mexicana y miembros del sistema penitenciario.

Ante esta acusación, se abrió la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI-MEX/0000333/2020, misma que se encuentra en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. Cabe destacar que el recurso fue promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en representación de seis presuntas víctimas de tortura y fabricación de pruebas.

En abril del 2021, la empresaria quiso tener acceso a la carpeta de investigación, por lo que solicitó al Ministerio Público Federal (MPF) tener la posibilidad de conocer la investigación en la que se ve involucrada; sin embargo, José Mauricio Urrieta, secretario en funciones de juez del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó el acceso.

De acuerdo con la autoridad, la negativa atendió a que la investigación está en curso y, aunado a esto, Miranda de Wallace no está en calidad de imputada.

En consecuencia, la empresaria aseguró que no fue tomada en cuenta su calidad de víctima de manera indirecta por la relación con el caso de su hijo. Asimismo, también señaló un trato discriminatorio y que la aplicación de la ley le debe de ser aplicada a su favor; no obstante, esta estrategia no tuvo el efecto deseado.

Lo que sí pudo aclarar la autoridad judicial es que la fiscalía esta facultada para solicitarle a la empresaria su comparecencia o declaración, todo esto de acuerdo a la pertinencia en la investigación, ya sea para que intervenga en favor de abonar en el esclarecimiento del caso.

La orden en contra de Miranda de Wallace acusa irregularidades graves en el caso de su hijo, entre las que se encuentran las contradicciones entre las propias autoridades ministeriales en el resguardo de la evidencia en el departamento en donde supuestamente se cometió el delito.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, iniciada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), refiere que el 14 de julio del 2005 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México) se realizó un cateo en un inmueble ubicado en calle Perugino 6, interior 4, colonia Extremadura Insurgentes, sin que se hallaran evidencias del presunto secuestro.

Los agentes de la PGR tuvieron conocimiento de que el departamento había sido rentado por Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez, quien nunca fue citado a declarar y que además resulto ser colaborador de Isabel Miranda en su empresa Showcase Publicidad y el Colegio Aztlán.

En julio, la fundadora de Alto al secuestro publicó una acusación en su cuenta de Twitter. Utilizando un par de imágenes, la activista aseguró que Brenda Quevedo, una de las presuntas responsables del secuestro de Hugo Wallace, huyó a Estados Unidos haciéndose llamar “Nadia Vázquez”.

“Brenda Quevedo, secuestradora de mi hijo, no es una blanca paloma como quieren aparentar sus defensores. Huyó a Estados Unidos con una identidad falsa, se hacía llamar ‘Nadia Vázquez’ ¿Ustedes creen que un inocente fabricaría documentos para huir del país?”, escribió en sus redes sociales. De tal modo que se espera una defensa por parte de Miranda.

