Hackearon redes de Alejandro Murat para pedir 5,000 pesos a sus seguidores FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Alejandro Murat, el gobernador del estado de Oaxaca, denunció a través de sus redes sociales que fue atacado por informáticos, por lo que perdió el control momentáneamente de sus perfiles oficiales.

De acuerdo con su denuncia en Facebook y Twitter, la intromisión fue con el objetivo de obtener dinero por parte de sus seguidores. Las cifras pedidas alcanzaron hasta los cinco mil pesos a cambio de una infame propuesta.

“Les informo que mi cuenta de WhatsApp ha sido hackeada con fines de extorsión; les pido hagan caso omiso a cualquier mensaje que puedan recibir a mi nombre. Hasta que mi equipo resuelva el inconveniente, la cuenta estará dada de baja. No se dejen sorprender”, escribió el gobernador.

A través de la captura de pantalla que obtuvo el diario Milenio, se puede ver que los mensajes fueron escritos desde su cuenta oficial, por lo que sembró las dudas sobre la veracidad de las siguientes declaraciones.

De acuerdo con los mensajes enviados presuntamente a su nombre, al gobernador se le perdió su cartera junto con la bolsa de su esposa y necesitaba un poco de dinero EFE/ Marcelo Sayão/Archivo

Los mensajes aseguraban que los trabajos del estado rumbo a los festejos de navidad y el combate al comercio informal en el Centro Histórico aún seguían en pie con carácter de urgente para terminar antes de las fiestas decembrinas.

Sin embargo, el gobernador mexicano supuestamente habría perdido su cartera en una situación desconocida, pero informaron también que dicho objeto estaba en el interior de la bolsa de su esposa, así que tal vez se la hubiesen robado.

Por lo anterior, pidió, en medida de lo posible, que le fueran depositados alrededor de cinco mil pesos para que pudiera recuperar el dinero perdido. El mensaje también adjuntaba un número de cuenta, además de pedir que fuese por una transferencia en una tienda departamental que cuenta con su propio banco.

A cambio del dinero y de adjuntar el comprobante, el gobernador ofertaba cualquier puesto dentro del gabinete o bien, en la dependencia que tú eligieras. Finalmente, cierra con una frase bastante polémica: “Tú y yo podremos salvar Oaxaca”.

Los delincuentes pedían hasta cinco mil pesos a cambio de un puesto en el gobierno REUTERS/Dado Ruvic

El mensaje completo fue:

“Hola. Soy Alejandro Murat Hinojosa. Estoy trabajando para que tú y tu familia tengan la seguridad que se merecen, así como preparando nuestro centro histórico libre de comerciantes para que podamos disfrutar de unas merecidas fiestas navideñas. Lamentablemente el día de ayer se me extravió mi cartera ( la cual estaba en el bolso de mi esposa Ivette) por lo que te pido si sería posible me enviaras una transferencia rápida a ... al Número de tarjeta ... con un monto de 5000.00. Favor de adjuntar ticket. Te estaré muy agradecido dándote un lugar en nuestro gabinete o en la dependencia de tu elección. Sólo tú y yo podremos salvar Oaxaca”.

Algunos de los comentarios de la gente a dicha publicación fueron:

“Te presté los 100,000 dólares que me pediste. No me salgas con esto amigo”, escribió @Lazaro73586128.

“Yo que ya te deposité una lana Gober!! Jejeje”, redactó @floresaquino.

“Ya decía yo que con tanto robo no era necesario pedir prestado”, puso en duda el usuario @diegomtzsanchez.

Hackearon redes de Alejandro Murat para pedir 5,000 pesos a sus seguidores (Foto: Twitter @alejandromurat)

Días antes, el periodista Carlos Loret de Mola advirtió en su columna para El Universal este tipo de hackeos, mismos de los que ya fueron víctimas múltiples ciudadanos, no necesariamente personajes políticos.

Aseguró, en este contexto, que los métodos de ciberfraude han crecido en gran medida gracias a la sofisticación de sus herramientas, y consideró que las autoridades han quedado expuestas al no ser capaces de “empatar el ritmo al que las bandas están usando la tecnología para cometer delitos”.

