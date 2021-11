“Que se vaya al camposanto”: Dolores Padierna tundió a Sandra Cuevas con calaverita literaria

Dolores Padierna señaló las diversas irregularidades que se han suscitado durante el gobierno de Sandra Cuevas (Foto: Twitter)

Dolores Padierna, militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mostró la calaverita literaria que un vecino de la alcaldía Cuauhtémoc le dedicó a Sandra Cuevas, cuestionada en diferentes ocasiones por sus polémicas propuestas y presuntos nexos con el narcotráfico.

La ex senadora de la República presidió una Asamblea de la Cuarta Transformación (4T) y se reunió con los habitantes de este territorio, ubicado al centro de la Ciudad de México, para señalar las diversas irregularidades realizadas por la actual gobernante.

Por medio de sus redes sociales, Padierna, quien fuera candidata de Morena en la Cuauhtémoc, mostró el recurso literario que le hicieron llegar durante el evento y aseguró que se trataba de una “muestra del ingenio y creatividad” realizada durante el Día de Muertos.

“¡Ay viene la calaca / vestida de Sandra Cuevas / llevándose a todos los pobres / pues ya se siente fifí! / A ella le gustan los ricos / para que paguen sus lujos, / Vaya alcaldesa tan frívola / ¡Que se vaya al camposanto / no la queremos aquí, / que la Cuauhtémoc señores, / no es un barrio de fifis!”.

Un supuesto vecino de la Cuauhtémoc le dedicó una calaverita literaria a la alcaldesa (Foto: Twitter)

Posteriormente, durante su participación en la Asamblea, Padierna aseguró que el gobierno de Cuevas es “espurio” y autoritario, por lo que no buscan apoyar a la gente y sus verdaderas necesidades, por lo que urgió a la gente a ponerle un alto.

“Se cumple un mes de que tenemos un gobierno espurio (...) son autoritarios, no aman a la gente, no conocen la ley. Si llegan violentándola, pues siguen violentándola, y así se puede seguir si nosotros no ponemos un alto a esa situación”, indicó la morenista.

Asimismo, remarcó que Cuevas se convirtió en regente de la Cuauhtémoc y revivió viejas prácticas con las que sólo evidencia su ignorancia ante la legislatura local, además de ser los encargados de violar los derechos humanos con grupos de choque.

“No tenemos porqué admitir todo eso que existía antes, y que hubo que pasar luchas y murieron en el camino muchos compañeros y compañeras para darnos democracia, para darnos libertades, y no tenemos porque involucionar ni retroceder”, dijo Padierna.

Otros señalamientos realizados fueron las diferentes “publicidades” que Cuevas hace en la alcaldía, como colocar su nombre en las paredes y colgar banderas de los partidos de la alianza “Va por México”, situaciones que están prohibidas, pues “no se puede usar el nombre de los funcionarios públicos en la imagen de la institución porque se comete delito”.

Sandra Cuevas ha sido señalada por sus presuntos lazos con La Unión Tepito (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

“Nuestros concejales fueron impedidos para entrar y ahí vimos varios videos de cómo estaban las banderas del PRIANRD, que hasta vergüenza deberían de darle esos partidos, pero se comenten violaciones a la ley”, ahondó la también ex diputada.

Posteriormente criticó a Cuevas por violar la ley de protección animal y por la inmensa cantidad de dinero que utilizó en su “alfombra roja” el día que tomó protesta como alcaldesa. Ante ello, confirmó, se presentaron denuncias, las cuales no han avanzado.

“Empezó el 1 de octubre con una toma de protesta anticonstitucional (...) fue una fiesta chafa, tipo narco, que la verdad no se habló de política pública, no se sabe quién va a gobernar, nada (...) el dinero no puede ser usado de esa manera, mucho menos por un funcionario público”, indicó.

Finalmente, criticó las múltiples apariciones de “el Toño”, presunto integrante de La Unión Tepito, durante sus actos públicos, así como el uso de la fuerza pública para la represión y desalojo de los vecinos, hechos a los cuales solicitó cuentas por su parte y de las autoridades correspondientes.

