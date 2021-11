PEF se aprobará en la segunda semana de noviembre: Gutiérrez Luna

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que pronto se discutirá y aprobará el PEF (Foto: Cuartoscuro)

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que será en la segunda semana de noviembre cuando se discuta y apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

Dicha afirmación nace a partir de la observación de los avances realizados por las diversas comisiones ordinarias que han escuchado las propuestas e inquietudes de representantes de diferentes sectores de la sociedad, además de estar al pendiente del proyecto de gasto público para el siguiente año.

El PEF 2022 tiene como objetivo distribuir los recursos de tal manera que beneficien al pueblo de México, pero principalmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Para materializar este resultado, Gutiérrez Luna especificó que se basa en tres ejes principales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el paquete económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

1.- Bienestar social: se priorizan temas como salud en donde destaca el incremento de 27% de recursos para el sector, cuyo propósito será la adquisición de vacunas de todo tipo, reacondicionamiento de hospitales y contratación de personal médico.

2.- Proyectos de inversión para detonar desarrollo: el presupuesto está encaminado a continuar el esfuerzo de grandes obras realizadas por el gobierno que, si bien tienen el objetivo de impulsar zonas específicas del país, impactarán de manera positiva a todo el territorio nacional.

3.- Finanzas públicas saludables: este proyecto se presenta como realista y con bases sólidas para garantizar la estabilidad financiera y disposición de recursos en México.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, el estado mexicano contará con 7 billones 88,250.3 millones de pesos para operar. Esto se dio a conocer el pasado 21 de octubre cuando la Cámara de Diputados aprobó esta ley con una votación disputada, pues a favor se juntaron 265 votos, mientras que en contra fueron 214.

Imagen de la Cámara de Diputados de México (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, expresó que además de contar con esa cantidad de recursos, el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra estabilizado en 51%, e igual que el estimado para el cierre de 2021.

En la ley enviada por el ejecutivo federal se contempla una tasa de crecimiento del PIB del 4.1%, con una inflación anual del 3.4 por ciento. Asimismo, el precio del barril de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se estima en USD 55.1 con una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Y se considera una tasa de interés promedio de 5%, así como un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar. Es importante destacar que todas estas estimaciones están de acuerdo con las proyecciones del Banco de México (Banxico).

Entre otras cosas, la Ley de Ingresos autoriza al ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un monto de endeudamiento neto interno hasta por 850,000 millones de pesos para contratar deuda y ejercer créditos. Y de manera externa, un monto de endeudamiento neto de USD 3,800 millones.

No obstante, la llamada oposición parlamentaria asegura que el monto esperado en la federación no tiene sustento en la realidad. Por ejemplo, Lía Limón, de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que el presupuesto no tiene cambios sustanciales de fondo y que tiene muchas “cifras alegres”. De tal modo que se anticipa una discusión amplia para la aprobación definitiva del PEF 2022.

SEGUIR LEYENDO: