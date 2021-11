IMSS: cómo acceder a una pensión de más de 40,000 pesos

Una mujer de la tercera edad. Foto: Karina Hernández / Infobae

De cara a un buen futuro, miles de personas podrán acceder a una pensión de más de 40,000 pesos, un beneficio que se contempla para aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es decir, bajo el régimen del 73.

Y es que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México, sí se puede llegar a una pensión de hasta 50,000 pesos ¿Cómo? A través de la Modalidad 40 o pensión de continuación voluntaria.

En ese sentido, revelaremos en qué consiste y cuáles son los requisitos para poder lograr llegar a ese monto y disfrutar de una mejor vida de calidad

¿Cómo funciona? El asegurado deberá elegir el salario en el que desea cotizar, el cual podrá ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio, siempre y cuando éste no rebase el límite superior de 25 veces el salario mínimo general que rija.

Al registrar los 25 salarios mínimos al mes, se obtendrá una pensión de hasta 50,000 pesos, monto máximo que estableció el Instituto.

La modalidad 40 se mide en UMAS (Unidad de Medida Actualizada), es decir, está cotizada más abajo que el salario mínimo, por ejemplo: si el salario mínimo es de 141 pesos, la UMA es de alrededor de 89. El tope máximo para pensionarse es de 25 salarios mínimos, pero al pensionarse bajo esta modalidad, será medido en UMAs, no en salarios mínimos.

Es importante indicar que el tiempo y monto estimados se deben calcular de acuerdo con las necesidades de cada persona, considerando el número de semanas cotizadas, su edad, su último sueldo, entre otros.

Esta modalidad es adoptada principalmente por aquellas personas que se encuentran sin empleo, ya que lo que se busca es que sigan generando o juntando los recursos para poder alcanzar la meta de llegar a una pensión de hasta 50,000 pesos.

Así como para los ciudadanos que fueron dados de baja por su patrón, pero éstos quieren seguir cotizando en el IMSS.

Incluso, se recomienda adoptarla máximo cinco años antes de pensionarse, no antes, pues no importa el tope o monto de salario mínimo que se estableció durante la vida laboral, ya que se considerará los últimos cinco años, que se podrán aumentar con ayuda de esta modalidad.

¿Cómo solicitarlo?

*Para realizar el trámite, ten a la mano una cuenta de correo.

*Ingrese al siguiente sitio web: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home.

*Digita la Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Ingresa tu correo electrónico y finalmente, los caracteres de la imagen que solicitan.

El proceso de inscripción también puede llevarse a cabo en ventanillas; sin embargo, por la pandemia de coronavirus que actualmente afecta al país, el IMSS recomienda realizarlo a través de la red.

Para hacerlo de forma presencial, acude a la subdelegación correspondiente y cercana a su domicilio. El horario de atención es de lunes a viernes, y en días hábiles de 08:00 a 15:30 horas. Consulte el directorio de las instalaciones en el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/directorio.

Por su parte, ¿Qué pasa con los recursos de tu Afore en caso de fallecer? Esta es quizá una de las tantas preguntas que se hacen a diario los mexicanos, pues se trata de los recursos o ahorros económicos que se han guardado durante toda su vida laboral.

