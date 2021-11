Diputados del PAN lanzaron una petición para que regrese el Seguro Popular

Diputados del PAN acusaron al gobierno de AMLO de dejar a millones sin cobertura y medicamentos (Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro.com)

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una petición, dirigida al Congreso de la Unión para que vuelva a operar el Seguro Popular, política pública que fue impulsada durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada y que fue reemplazado el 1 de enero del año 2020 por Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La petición fue compartida a través de la plataforma change.org y, en ella, el PAN acusó al tabasqueño de haber “dejado a millones sin cobertura y medicamentos” tras su desaparición. En el sitio web se especificó que, al realizar un recorrido por diferentes ciudades y entidades federativas, la bancada panista ha “escuchado una misma exigencia: que vuelva el Seguro Popular”.

Hasta el momento, el pedimento ha recabado 5,446 firmas y la meta es llegar a 7,500 personas para que exista mayor posibilidad de lograr una respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, cabe destacar que las firmas reunidas en la plataforma no son vinculantes, por lo que las iniciativas promovidas mediante el sitio web buscan, sobre todo, tener un impacto en la opinión pública.

El diputado panista firmó la petición para que el Seguro Popular vuelva a operar (Foto: Twitter/ @JTrianaT)

Algunos de los miembros opositores que expresaron su apoyo a la petición del partido blanquiazul fueron la ex primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo y el diputado Jorge Triana Tena, quien invitó a la comunidad virtual a firmar la petición y redactó el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: “El gobierno de López Obrador eliminó el Seguro Popular y dejó en la indefensión a 16 millones de personas…”.

Las reacciones a la publicación de Triana Tena no se hicieron esperar y algunos usuarios de esta misma red social explicaron al diputado panista que la petición realizada en change.org es “estéril”, ya que la función principal de la plataforma solo se encarga de recabar datos y no procederá, a menos de que se convierta en un decreto o sea una iniciativa de ley.

Además, recordaron las indagatorias realizadas por el Gobierno de México y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un posible fraude en el sector salud que involucró al extinto Seguro Popular y a funcionarios de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto. Según el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se hallaron anomalías “vinculadas con contrataciones ilegales” en el Seguro Popular, sistema remplazado por el Insabi durante la gestión obradorista.

Jorge Triana fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente del partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza (Foto: facebook.com/DiputadosPRD64)

“¿Por qué no cabildean para exigir que lo vuelvan a poner? Porque quieren hacer lo mismo que hace el desgobierno, fingir que le piden permiso al pueblo para trabajar”, “Que vuelva el Seguro Popular para robar”, “Es ingenuo pensar que esta petición hará lo que no hacen las Cámaras” y “El Seguro Popular no era seguro y no era popular”, fueron algunos comentarios que recibió el político de 42 años.

Asimismo, algunos usuarios de Twitter lo cuestionaron sobre el audio que fue dado a conocer por el periodista Claudio Ochoa Huerta en Latinus, en el que Marko Cortés reconoció que el PAN sólo tiene oportunidad de ganar la elección para la gubernatura en Aguascalientes, durante una conversación que habría tenido lugar el pasado 25 de septiembre con personajes del partido.

Las supuestas declaraciones del dirigente nacional. que hasta este momento no ha salido a aclarar, se realizaron durante una conversación que habría tenido lugar el pasado 25 de septiembre con figuras políticas del partido.

