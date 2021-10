“Es una sinverguenza”: Javier Lozano estalló en contra de Patricia Armendáriz

El poblano recordó las polémicas declaraciones de la ex inversionista de Shark Tank (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

El ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, se lanzó en contra de la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, por sus declaraciones entorno al desabasto de medicamentos en el país.

El pasado 26 de octubre, durante la última emisión del programa Desayunando, en el canal de YouTube llamado Atypical Teve, en compañía de Carlos Alazraki, Ángel Verdugo y el ex secretario de Salud (SSa), José Narro, Lozano tachó de “desvergonzada” a Armendáriz, luego de que el también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hiciera una crítica ante las acciones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la dependencia que él estaba a cargo.

“Estábamos mucho mucho mejor, lo lamentó. Reconozco las deficiencias, los errores, las fallas, pero no son de la magnitud de lo que hoy tenemos”, aseveró el ex rector de la Máxima Casa de Estudios sobre el desarrollo del Proyecto de Nación de AMLO denominado como la Cuarta Transformación (4T). ”Niños con cáncer que no tienen, hoy, acceso a los tratamientos, desabasto de elementos fundamentales en el país”, añadió.

El ex rector de la UNAM criticó las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de AMLO (Foto: YouTube/Atypical Teve)

Ante ello, Lozano reaccionó recordando los polémicos mensajes de la morenista en los que pidió pruebas del desabasto de medicinas en hospitales públicos a las madres y padres de niños enfermos.

“Y nada más para redondear lo que estaba diciendo el doctor Narro; la estupid*z que dijo la diputada Patricia Armendáriz para defender el abastecimiento de medicamentos dice: ‘yo no soy quien para criticar al presidente’, sí, sí eres quien porque eres diputada. De veras eres una desvergonzada”, comentó el poblano.

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre, la ex inversionista del programa Shark Tank solicitó a padres, madres, derechohabientes y trabajadores del sector que le compartan casos particulares de desabasto.

“Pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, expuso en su cuenta oficial de Twitter, desatando una gran cantidad de críticas en dicha red social.

Le llovieron las críticas a la exconductora de Shark Tan México tras pedir evidencia de desabasto de medicamentos. (Imagen: Twitter/ @PatyArmendariz)

Ante las diversas críticas que recibió, días después, la morenista publicó un video en donde se disculpaba pues comentó que su interés fue con el único fin de ayudar a los afectados.

“Desafortunadamente lo tomaron como si yo dijera que no creo que haya desabasto y de ninguna manera fue mi intención. Mi intención fue, genuinamente, querer ayudar con el problema porque por un lado escuchamos al secretario de Salud que ha habido avances significativos y por otro lado escuchamos a muchas voces decir que el desabasto es gravísimo y cruel. Vamos a ir al fondo del problema”, expresó la morenista.

Por otra parte, el 26 de octubre, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, Jorge Alcocer reveló que sí existe un desabasto de medicamentos oncológicos. El funcionario justificó que se debe a una lenta distribución, la cual catalogó como su “talón de Aquiles” de la dependencia a su cargo.

Diputada del PAN regaló una "lápida" con su nombre a Jorge Alcocer (Foto: Twitter@juanbaaq)

“Sí, ha habido carencia de medicamentos, cuáles fueron los factores que la propiciaron, están una amplia gama de situaciones, por ejemplo, se tuvieron denuncias y quejas asociadas a la muerte de niños en el Hospital del Niño Poblano, por aplicación de quimioterapia con metrotexato y por infecciones intrahospitalarias relacionadas a medicamentos producidos en centrales de mezclas privadas”, señaló Alcocer.

Asimismo recordó que la política de combate a la corrupción en el abasto de medicamentos modificó los mecanismos de compras y de entregas.

“Nos comprometemos, lo estamos haciendo a mejorar esta llamada última milla en la llegada de los medicamentos a la población que lo requiera y no a los almacenes que sigue siendo uno de los talones de Aquiles”, enfatizó

