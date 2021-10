Xóchitl Gálvez aseguró que “peleará” por ser Jefa de Gobierno de CDMX

Xóchitl Gálvez aún sigue pensando en sus actividades legislativas (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

A pesar de que sólo han pasado tres años de la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al poder del país y algunos estados, su desempeño ha sido criticado en múltiples ocasiones, lo cual ha generado un debate sobre quiénes podrían ser los sucesores en 2024.

Si bien el tema de la presidencia de la República siempre generará mayor interés político, social y económico, hay territorios de suma importancia para estos sectores. Tal es el caso de la Ciudad de México, capital del país.

Claudia Sheinbaum Pardo es la actual Jefa de Gobierno, y aunque se le han reconocido algunos logros, la oposición y una parte de los capitalinos no se sienten conformes con lo que ha realizado, situación que también le abrió las puertas a varias figuras públicas para “destaparse” y externar su deseo por sustituir a la también investigadora.

Uno de los nombres que más ha resonado es el de Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), quien este martes reiteró sus intenciones por ser Jefa de Gobierno y aseguró que “peleará” por serlo.

Fue durante la presentación del “Colectivo 50+1″ en Hidalgo, donde la legisladora dio este importante anuncio. “Hay mucho que hacer en Hidalgo, hay mucho por trabajar y cuenten con una servidora aún desde la Miguel Hidalgo, porque como lo saben esta servidora va a pelear por la Ciudad de México”, sentenció.

El desempeño de Claudia Sheinbaum ha sido duramente criticado, por lo que Gálvez se colocó primera en la fila para tomar su lugar (Foto: CDMX)

Aseguró que su experiencia la respalda, pues ya fue legisladora, estuvo en el gabinete, fue alcaldesa y aún continúa con su empresa. Todos estos puestos, públicos y privados, dijo, la ayudarán a “tener una buena propuesta para la ciudad”.

“Yo creo que algo que la gente ya no te cree es la hipocresía de decir ‘no’. Estoy concentrada en mis actividades legislativas, por supuesto que voy a seguir concentrada. Efectivamente, voy a buscar ser Jefa de Gobierno de la ciudad porque tengo conocimiento técnico de lo que necesita”, ahondó Gálvez.

Posteriormente adelantó algunos temas que le parecen prioritarios para mejorar la CDMX, mismos que, aunque no lo haya confirmado, serían los principales pilares para su campaña política y un posible gobierno, en caso de ser elegida por la ciudadanía.

“Mantenimiento del alumbrado, de las calles, del drenaje, del Metro. Se ha abandonado. Buenos servicios urbanos; hay que resolver el tema del agua porque no podemos seguir dependiendo del Cutzamala”, destacó.

Kenia López Rabadán también podría ser candidata del blanquiazul (Foto: PAN)

Finalmente, para cerrar la conversación sobre este tema, comentó que le expresó sus intenciones a Marko Cortés, presidente nacional del PAN, y remarcó que otra posible candidata por esta fuerza política puede ser Kenia López Rabadán, una conocida senadora anti-AMLO que dedica gran parte de sus esfuerzos a señalar y criticar las declaraciones y acciones del gobierno federal desde redes sociales y su curul.

Por otro lado, Xóchitl Gálvez no dejó pasar su visita a Hidalgo y recordó cuando en 2010 compitió por la gubernatura, envestida por la coalición del PAN-PRD-PT. No obstante, no llegó al puesto debido a la victoria del priista José Francisco Olvera Ruiz.

Además, dijo que siempre ha mantenido una estrecha relación con Carolina Viggiano Austria, quien en su momento fue su contrincante política, a quien en estos momentos reconoció como una fuerte figura para conseguir la gubernatura del estado.

“Que las mujeres no sólo vamos a meter el pie, vamos a empujar la puerta, porque ya es hora que una mujer gobierne el Estado de Hidalgo. Hay mujeres chingonas, entronas de donde escoger, ese es un verdadero cambio para este estado que requiere la mano de una mujer”, sentenció la senadora panista.

