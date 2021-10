PAN interpuso denuncias contra Claudia Sheinbaum por programas sociales

La panista América Rangel arremetió en contra de la Jefa de Gobierno (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel Lorenzana, anunció que presentará diversas denuncias contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debido a que, según la panista, “se autopromociona”.

De acuerdo con Rangel Lorenzana, la denuncias se presentarán ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Instituto Nacional Electoral (INE), e incluso, ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina, por el delito de posibles desvíos de recursos.

“La Jefa de Gobierno incurre en un delito electoral, porque está usando recursos públicos para publicitar su imagen”, aseveró Rangel Lorenzana el pasado 26 de octubre

La panista dijo que se está violando un artículo Constitucional (Foto: Twitter/@AmerangelLorenz)

Asimismo indicó que que el artículo 134 de la Constitución federal establece que cualquier acto de propaganda o comunicación debe ser de carácter institucional y, exclusivamente, con fines informativos o de orientación social.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, dijo Rangel Lorenzana.

Por su parte, durante la tarde de ese mismo día, Claudia Sheinbaum negó que la entrega de apoyos sociales, tanto a adultos mayores como a estudiantes de familias pobres, se haga con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

Luego de ser cuestionada sobre si la entrega de tarjetas con apoyos es un acto de proselitismo rumbo a las elecciones presidenciales, la mandataria capitalina advirtió que “no se trata de cambiar un apoyo por un voto”, pues aseguró que los programas sociales que brinda su administración son para el beneficio de la gente y no con esa intención.

La Jefa de Gobierno dijo que la entrega de tarjetas no es con ningún fin entorno a las elecciones presidenciales de 2024 (Foto: CDMX)

“Que no se hagan bolas, no se trata de cambiar un apoyo por un voto, jamás haríamos eso sí siempre luchamos contra eso. Lo que nosotros buscamos es el bienestar de la población”, indicó la mandataria capitalina.

Asimismo sostuvo que los programas sociales implementados por la Cuarta Transformación (4T) son un derecho, por lo que no pueden ni deben ser vistos como una moneda de cambio para obtener votos, ya que “de lo que hablamos es de derechos para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad”, a diferencia del pasado, dijo, que eran programas electorales.

También resaltó que los programas fueron “durante mucho tiempo” un cambio por dinero y por votos, por lo que ahora su administración busca generar derechos para los habitantes, con el fin de establecer bienestar y mejorar la calidad de vida.

“Entonces eran programas electorales; aquí lo que nosotros creamos son derechos esa es la gran diferencia, por eso decimos que los derechos sociales llevan al bienestar y el bienestar lleva a la paz, a disminuir desigualdades, a la posibilidad de tener justicia social y, por lo tanto, disminución de las violencias e inseguridades en nuestro país y en particular en nuestra ciudad”, expresó.

Claudia Sheinbaum dijo que los programas sociales son un derecho (Foto: Twitter)

“Cuando hablamos de un derecho, no lo cambiamos por un voto, lo que abrimos son derechos para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad. Estamos dando un apoyo para la economía familiar de todas las niñas y todos los niños y sus familias que acuden a las escuelas públicas porque creemos en la escuela pública, porque queremos que sea la mejor escuela de todas, no porque no queramos que haya escuela privada, qué bueno que la haya”, añadió.

Por otra parte, la mandataria capitalina anunció que en noviembre recorrerá las 16 alcaldías para instalar los gabinetes de seguridad, de forma independiente a la decisión que tomen las alcaldesas y los alcaldes sobre su participación en ellos.

