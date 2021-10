Por qué Dinamarca es el país modelo para López Obrador

El presidente admitió que la nación nórdica es un modelo a seguir para consolidar su proyecto del Estado de Bienestar. (Foto: Reuters)

Con sus espectaculares paisajes, una economía estable y calidad de vida prometedora, Dinamarca - así como sus vecinos nórdicos - se han convertido en los estándares cuando de corrupción, educación y salud (por mencionar algunos temas) se trata.

Entre los admiradores del país de raíces vikingas se encuentra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en la mañanera de este martes reconoció que el sistema de esta nación es el modelo a seguir para consolidar su proyecto de Estado de Bienestar.

“Sí hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca. (...) Sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el Estado de Bienestar”.

De acuerdo con el reporte anual de Percepción de la Corrupción (2020), de la Organización para la Transparencia Internacional, Dinamarca encabezó la lista como la nación con menores índices de corrupción en el año en que la pandemia azotó al mundo.

En el documento, el organismo calificó a 180 países en una escala del 0 al 100 (donde 0 es “corrupción elevada” y 100 “corrupción inexistente”). Con este criterio, el país de raíces vikingas se posicionó con 88 puntos compartiendo el pedestal con Nueva Zelanda, el cual obtuvo la misma calificación.

Por su parte, los también nórdicos Finlandia y Suecia ocuparon el tercero y quinto lugar, respectivamente, al obtener 85 de calificación.

Esto fue halagado por Andrés Manuel quien, aseguró, la erradicación de la corrupción ha permitido su sociedad no internalice dicha problemática que, por el contrario, aqueja a México - al cual el organismo evaluó con 31 puntos sobre 100.

“¿Qué pasa ahí? No hay corrupción, pero además, aunque parezca increíble, la gente no sabe de corrupción (...) les cuesta trabajo entenderlo y comprenderlo, porque es una cultura completamente distinta. No hay corrupción. Y por lo mismo, no hay pobreza.

(...) En estos países Nórdicos, la educación es gratuita; la salud es gratuita; la seguridad social se tiene a una determinada edad. Hay un estado de bienestar“, señaló en su conferencia matutina.





