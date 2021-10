Gabriel Quadri celebró resolución de la SCJN sobre delitos fiscales: “Le quita a AMLO sus instrumentos de represión política”

Fotos: Facebook/Gabriel Quadri // Cuartoscuro

Gabriel Quadri, ex candidato por el partido Nueva Alianza, elogió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal, usar facturas falsas y contrabando.

A través de su cuenta de Twitter, Quadri, en relación a dicho fallo, expresó: Bien. La negativa de la Suprema Corte a la prisión preventiva de López a delitos fiscales, le quita uno de sus previstos instrumentos de represión política contra empresarios opositores. Inventará otros...

Con 8 votos a favor y 2 en contra (mayoría calificada), la Suprema Corte invalidó las modificaciones a las leyes para castigar los delitos fiscales, así como considerar delitos contra la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas.

Foto: Twitter/@g_quadri

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como senadores del PAN, PRI y PRD fueron quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad bajo el argumento de que dicha medida viola los derechos de seguridad jurídica, presunción de inocencia, legalidad en su vertiente de taxatividad, mínima intervención en materia penal y proporcionalidad de las penas.

Las quejas se realizaron en contra de diversas disposiciones de la de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación. La iniciativa fue elaborada el pasado 8 de noviembre de 2019 en contra del artículo 5, fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 167 párrafo séptimo, fracciones I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, además del Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

“La<b> </b>prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”, explicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Dado que las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa (de manera automática) considerando únicamente el tipo de delito, valoraron que dichas normas eran contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución. De tal forma, al alcanzar una votación mayoritaria contraria a la propuesta promovida, las y los ministros optaron por turnar el asunto a otro integrante de la mayoría. Este integrante deberá, en su momento, presentar una nueva propuesta de resolución, en la que se analizarán los demás temas planteados por los ministros.

SCJN en sesión (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró en la mañanera de este martes, que la decisión se encuentra en la línea de proteger a la corrupción. Sin embargo, aseguró que el Gobierno Federal respetará su determinación.

“Hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos. Eso refleja la sentencia, va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, explicó el mandatario.

El presidente añadió que esta resolución castiga sólo a los que no tienen influencias o no tienen con qué comprar su inocencia: “Me parece que no se actuó bien”. Pese a estar en contra del fallo, aseguró que el fallo es una muestra de que sí existe una división de poderes en México, algo que considera es un triunfo para el gobierno de la Cuarta Transformación.

SEGUIR LEYENDO: