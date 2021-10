Samuel García firmó un acuerdo de seguridad en Nuevo León (Foto: Twitter@nuevoleon)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, firmó este domingo un acuerdo de seguridad en el estado. Al convenio se sumaron organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, organismos empresariales y empresas de seguridad privada.

“Hoy firmamos el Acuerdo por la Seguridad, un acuerdo que sienta las bases para trabajar juntos, mano a mano, y así implementar un nuevo modelo de seguridad para Nuevo León”, escribió el militante de Movimiento Ciudadano en su cuenta de Twitter.

“Para hacer un #NuevoNuevoLeón, estamos convencidos de que necesitamos un modelo de seguridad que garantice la paz, estabilidad y la tranquilidad que merecemos. Ya no podemos esperar más”, agregó.

En este sentido, señaló que al tratarse de un problema social son los ciudadanos quienes deben unirse para encontrar la solución. Asimismo, indicó que si se garantiza la seguridad en la entidad se logrará generar riqueza en igualdad para todos.

“Hoy lo más importante son los ciudadanos. Recordemos que si todos somos parte del problema, todos vamos a ser parte de la solución. Solamente juntos podemos cambiar el rumbo y poner orden.

Si Nuevo León es seguro, habrá más riqueza e igualdad y así, podremos lograr dos de las grandes esencias de este gobierno: Generación de Riqueza Sostenible e Igualdad Para Todas las Personas”, escribió García Sepúlveda.

Además, se dijo convencido de que la “nueva fuerza civil” de Nuevo León llegará a ser un ejemplo a nivel nacional. “La mayor responsabilidad es la seguridad y es compartida con todas y todos los neoleoneses. Si damos ese paso y nos convencemos de que la nueva fuerza es lo civil, vamos a seguir siendo ejemplo nacional.

Si le entramos todas y todos juntos y le ponemos de nuestra parte, podremos garantizar la estabilidad de Nuevo León por muchos años más. Porque en la unión está la fuerza y la nueva fuerza es lo civil. ¡Ánimo!”, añadió el mandatario estatal.

Y es que, tanto Samuel García como su esposa Mariana Rodríguez fueron el centro del escándalo luego de que la titlar de la oficina Amar a Nuevo León decidiera cortarse el cabello para solidarizarse con las y los niños víctimas de cáncer.

“Hoy es un día de sentimientos encontrados. En Capullos tenemos varios niños con leucemia y la razón por la que están ahí es porque el hospital nos reporta directamente que no están llevándolos sus papás a las quimioterapias. Desde antes de entrar (al DIF) yo conocí a un niño que la mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo por las quimioterapias. Entonces ahí está, echándole un montón de ganas, pero en las últimas semanas le han tenido que aumentar la quimio y ya se le está cayendo el pelo. Sólo que la está pasando un poquito mal, porque se le estaba haciendo una dermatitis en una sonda que tiene. El día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo. Así que estas horas son las últimas que me van a ver con este cabello”, señaló a través de sus historias en Instagram.

Rodríguez dijo que el hospital le informó que hay niños que no han ido a recibir sus quimioterapias, uno de ellos —y a quien conoció antes de llegar al DIF— suspendió su tratamiento porque su mamá le decía que se veía mal sin cabello. Aunque algunas personas valoraron su acto de “valentía” al desprenderse de su melena rubia, otros usuarios de redes sociales la criticaron asegurando que se trata de un acto de propaganda política.

