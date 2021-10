“¡Neoliberales!”: Víctor Trujillo se burló de las críticas de AMLO contra la UNAM

Víctor Trujillo dio su cómica opinión sobre los motivos de las declaraciones de AMLO Fotos: Cuartoscuro

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara críticas en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante dos días consecutivos, al acusarla de promover el pensamiento neoliberal y el individualismo, políticos, influencers y personalidades del medio artístico se han pronunciado al respecto.

Una de quienes que se han pronunciado a favor de la UNAM es Víctor Trujillo, actor y escritor que encarna al personaje de Brozo desde hace varias décadas, quien mandó un mensaje a través de su cuenta personal de Twitter para burlarse de los presuntos fundamentos de la críticas de AMLO de una manera cómica.

“No me invitan a presidir una asamblea informativa en la explanada, no rebautizan algún auditorio con mi nombre, no incorporan en mi honor una licenciatura en Transformación y Bienestar, ni han convertido el estadio de CU en diamante de béisbol. ¡Neoliberales!”, escribió Trujillo.

El mensaje fue acompañado por la imagen del texto con el que la UNAM se defendió de las acusaciones del presidente, comunicado en el cual se recalcó la “responsabilidad social” de la institución.

AMLO dijo que la UNAM se ha "derechizado" en los últimos años FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

“La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia”, expresó el comunicado.

Además de Víctor Trujillo, diversos políticos, influencers y comunicadores se han expresado en contra de las declaraciones del mandatario y del propio presidente, algunos le han reprochado que él fue parte de la institución como alumno, en la cual se tardó más de 14 años en completar sus estudios y titularse.

Chumel Torres también se expresó con humor ante las acusaciones de “derechización” por parte del presidente, el influencer escribió a través de su cuenta de Twitter varios mensajes al respecto, entre los que destacaron “‘La UNAM es neoliberal’, dijo esta mañana López Obrador. Qué cosa tan difícil ser chairo, me cae”, y “El ITAM, el Tec de Monterrey y la UNAM. Grandes universidades de derecha”.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en una conferencia de prensa que ella no comparte la opinión del presidente, pero tiene “sus propias críticas” hacia la universidad:

“Soy universitaria, pero también tengo mis propias críticas a la universidad, al mismo tiempo que le hago un reconocimiento”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum afirmó tener "sus propias críticas" a la UNAM (Foto: CDMX)

Asimismo, recalcó que existen grandes desigualdades al interior de la institución: “Estoy de acuerdo en que es importante hacer una reflexión sobre el trabajo académico y también la diferencia que luego hay entre un profesor que tiene un ingreso muy alto y un profesor que tiene un ingreso muy, muy bajo, y eso creo que es algo importante en la reflexión de la propia autonomía universitaria para poder mejorar y estar al servicio del pueblo, que finalmente es la labor de las universidades públicas”, dijo la jefa de Gobierno.

Los últimos comentarios de AMLO al respecto fueron acerca del ex rector de la UNAM, José Narro Robles, a quien tachó de hablar de manera despectiva de los jóvenes que no estudian ni trabajan, pues los llamó “ninis”.

El ex secretario de Salud respondió a los comentarios del presidente al afirmar que el término “nini” surgió en Europa para denominar a las personas que se encuentran sin ocupación, e incluso hay organismos gubernamentales que lo utilizan y llevan datos al respecto, además de afirmar que no es un término ofensivo, sino que simplemente señala uno de los problemas en la sociedad contemporánea.

